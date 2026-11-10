Каменноостровский театр (единственный деревянный в России!) открыли после реставрации. И это вау — смотрите сами!

Как менялся Каменноостровский театр за 200 лет

Каменноостровский театр построили в 1827-м по распоряжению Николая I. Автором проекта, который предусматривал зрительный зал на 750 мест с партером, тремя ярусами лож, балконом и галереей, выступил Смарагд Шустов — архитектор Дирекции императорских театров.

Зодчий оформил интерьеры с дворцовой роскошью: мебель из карельской березы, расписанные художником Александром Ширяевым потолки и ложи с голубым бархатом и арабесками, лимонно-желтый занавес. Первым спектаклем стала комедия «Двое за четверых, или Ревность и шутка», которую представили 1 июля того же года.