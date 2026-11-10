Каменноостровский театр (единственный деревянный в России!) открыли после реставрации. И это вау — смотрите сами!

Единственный сохранившийся в России деревянный театр эпохи классицизма вновь готов принимать зрителей! В преддверии масштабного юбилея (200-летие в 2027 году!) здесь отреставрировали фасады (от капителей коринфских колонн до фигурных ограждений террас!) и интерьеры (в том числе потолочную роспись, за которой скрываются подлинные балки XIX века!). Собака.ru выяснила, почему спустя 14 лет после последних работ памятнику снова потребовалось обновление, как восстанавливали каждый завиток орнамента живописного плафона (спойлер: вручную, с помощью кальки!) и какие архитектурные детали пережили почти два столетия перестроек и предстанут перед публикой уже этой осенью.
Классицистический фасад Каменноостровского театра
Как менялся Каменноостровский театр за 200 лет
Каменноостровский театр построили в 1827-м по распоряжению Николая I. Автором проекта, который предусматривал зрительный зал на 750 мест с партером, тремя ярусами лож, балконом и галереей, выступил Смарагд Шустов — архитектор Дирекции императорских театров.
Зодчий оформил интерьеры с дворцовой роскошью: мебель из карельской березы, расписанные художником Александром Ширяевым потолки и ложи с голубым бархатом и арабесками, лимонно-желтый занавес. Первым спектаклем стала комедия «Двое за четверых, или Ревность и шутка», которую представили 1 июля того же года.
Татьяна Архипова
директор БДТ им. Г.А. Товстоногова
Каменноостровский театр, по легенде, был построен за 40 дней и задумывался как дачный театр для императорской семьи и великосветского общества. В 2027 году мы будем отмечать 200 лет этому деревянному памятнику русского зодчества эпохи классицизма. За это время в его стенах проходили не только спектакли и балы. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь, в 1990-е — телевизионный театр, клуб спортивного бального танца, проходили культовые вечеринки, а с 2012 года это Вторая сцена БДТ.
За два столетия здание пережило несколько масштабных реконструкций и реставраций, которые частично меняли его архитектуру и интерьеры. Причины были разными — от разрушения деревянных конструкций из-за грунтовых вод и наводнений до необходимости приспособить бывшую сцену для новых функций. В результате от первоначального театра сохранилось далеко не все, хотя его исторический облик удалось сберечь до наших дней.
Главное о предыдущих реконструкциях и реставрациях
- 1843–1844 годы — архитектор Альберт Кавос разобрал старые стены, возвел новые из сосновых брусьев и обшил их горизонтальными досками, перестроил прежнее основание, добавил третий ярус окон, а лимонно-желтый заменил на пурпурно-красный с геометрическим орнаментом.
- 1932 год — архитектор Евгений Катонин приспособил здание под культурно-развлекательную площадку ЦПКиО: увеличил зрительный зал, убрал часть лож, а в царской оборудовал кинобудку. Оригинальную роспись плафона заменил композицией в виде языков пламени, а фасадам вернул историческую окраску — серую с белым декором.
- 1964–1967 годы — архитектора Ирина Бенуа отреставрировала фасады, построила боковые крыльца и отремонтировала цоколь. При этом пришлось демонтировать сохранившиеся элементы зрительного зала, включая ложи бенуара и механизм подъема пола. После завершения работ здесь разместился телевизионный театр Ленинградской студии телевидения.
- 1997–2000 годы — здание частично отреставрировали и разместили в нем клуб спортивного бального танца «Ювента».
- 2006–2012 годы — в здании провели комплексную реставрацию с сохранением исторической архитектуры и интерьеров, а также установили современное сценическое оборудование. Проект получил золотую медаль европейской выставки Denkmal-2010.
Почему снова потребовалась реставрация
Дерево — материал хрупкий, особенно в петербургском климате. Морозы, дожди, ветер и перепады влажности постепенно разрушают его, поэтому спустя 14 лет после предыдущих работ вновь потребовалась реставрация. Для памятника деревянного зодчества ее необходимо проводить регулярно: она помогают вовремя устранять повреждения и продлевать историческому зданию жизнь.
Татьяна Архипова
директор БДТ им. Г.А. Товстоногова
Предыдущая реконструкция (2005–2012 годы) стала одной из самых сложных в практике работы с памятниками деревянного зодчества: историческое здание фактически разобрали по элементам, чтобы перебрать и укрепить подлинные конструкции и вернуть ему подлинный облик. Кроме того, под театром был создан подземный этаж глубиной около семи метров — для зрительских и технических помещений. Сейчас работы были не столь масштабны, но также необходимы для сохранения конструкций, которым особенно сложно в нашем климате.
В этот раз главная сложность заключалась в том, чтобы устранить последствия износа, не затронув подлинные конструкции. Проект разрабатывали по заданию КГИОП, которое предусматривало сохранение всех элементов, входящих в предмет охраны памятника: их удалось обновить без существенного вмешательства. Реставрация охватила фасады, крыльца, пристройки и балюстрады снаружи, а также зрительный зал, ложи, балконы и живописный плафон внутри.
Документацию подготовила компания «Ренессанс-Реставрация», которая также восстанавливает покои Павла I и его супруги Марии Федоровны в Михайловском (Инженерном) замке. Театр закрылся для зрителей в феврале 2026-го, а уже в ноябре того же года готов вновь принимать публику (хотя последние работы планируют завершить только в декабре). Стоимость реставрации составила 182,65 млн рублей, уточнили для Собака.ru в пресс-службе БДТ им. Г.А. Товстоногова.
Чем полюбоваться после реставрации
Первым делом стоит рассмотреть обновленные фасады театра с портиком, террасами, крыльцами и балюстрадами. Поврежденные элементы реставраторы заменили новыми, точно повторяющими исторические. Например, восстановили балясины — фигурные столбики ограждений, а утраченные фрагменты капителей коринфских колонн (их декоративных завершений с растительным орнаментом) воссоздали из гипса. Строительные леса уже сняли, поэтому полюбоваться результатами можно уже сейчас.
Несмотря на многочисленные перестройки, в зрительном зале сохранились некоторые особенности исторического интерьера: глубина лож, высота их бортов и подлинная конструкция плафона. В предмет охраны памятника также входят царская ложа и воссозданные коринфские пилястры, обрамляющие сцену. Особенно любопытная деталь скрывается под потолочной живописью: сквозь нее проступают неровности старинных балок.
Особое внимание в зрительном зале стоит обратить на расписной плафон, восстановление которого стало одной из самых кропотливых задач. Сначала сотрудники театра вместе с подрядчиком опустили центральную люстру и заключили ее в защитный короб — так называемый саркофаг, чтобы уберечь от строительной пыли и мусора, а затем возвели леса и приступили к работе с потолочной живописью.
Для восстановления расписного плафона использовали технику калькирования: к его поверхности приклеили тонкую бумагу, через которую просвечивал орнамент. Реставраторы аккуратно обвели каждую линию и завиток, а затем воспроизвели рисунок на холсте, который закрепили сверху. По той же технологии обновили внешние стенки лож бельэтажа и яруса. Увидеть обновленные интерьеры зрители смогут на одном из спектаклей.
Татьяна Архипова
директор БДТ им. Г.А. Товстоногова
Каменноостровский театр для нас — не музейный экспонат, а живая сцена. И как Вторая сцена БДТ — это пространство для смелых, современных, экспериментальных спектаклей. Здесь БДТ ищет новые театральные формы и работает с молодыми режиссерами. После открытия театра мы возобновим показ репертуара и продолжим проект „Школа традиционной режиссуры — ШТАР“, в рамках которого планируются постановки Антона Морозова, Арсения Бехтерева и Александра Золотовицкого.
Афишу с ближайшими событиями ищите по этой ссылке.
Комментарии (0)