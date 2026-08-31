Первый парк-губка в Петербурге, два корпуса Апрашки после реставрации и двухэтажные шаттлы в Выборг: урбанистический дайджест

Новая локация месяца

У «Дома 17» в Новой Голландии открыли набережную с видом на Мойку — оборудованный спуск к реке с широкими ступенями, что позволяет совсем близко подойти к воде. Рядом с новым пространство также высадили и ольху и иргу Ламарка. В самом корпусе, где когда-то располагались лесные склады, продолжается реставрация. Его восстанавливают с 2016-го и обещают открыть уже в этом году. Старинное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров превратится в общественный проект с лекторием, книжным магазином, детским центром, рестораном и залом для выставок.