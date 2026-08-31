Первый парк-губка в Петербурге, два корпуса Апрашки после реставрации и двухэтажные шаттлы в Выборг: урбанистический дайджест

В Репине после восстановления открыли «Пенаты», в Комарове запустили дачный клуб в историческом здании Дома творчества писателей, на Васильевском острове — общественное пространство «Среда», а в Новой Голландии — новую набережную у «Дома 17»: рассказываем о самых интересных новостях урбанистики в Петербурге. А еще делимся эксклюзивом: репортажем с крыши Новой сцены Александринского театра!
Анонс месяца
Петербуржцам показали, как будут выглядеть два корпуса Апраксина двора после реставрации. Здания под номерами 37-38 (также известные как «Ягодный ряд») вновь соединят единым пассажем, как это было в XIX века, а на торцевых фасадах восстановят исторические конструкции витражного остекления. Утраченные элементы декора и наружную металлическую галерею на уровне первого этажа воссоздадут по архивным материалам. Реставрацию ведут по концепции, разработанной архитектурным бюро «Студия 44» (ее утвердили на Градостроительном совете еще в 2017 году). После завершения работ внутри разместят административные помещения и магазины.
Открытие месяца
В двух шагах от станции метро «Василеостровская» заработало камерное пространство «Среда»! Это добрососедское комьюнити близких по духу гастрорезидентов (не только местных, но и московских!) с уютными террасами в тихом дворе, а также ритейл-, бьюти- и велнес-проектов в отдельном флигеле. Первым открылся ресторан высокой кухни Patu 11/08 от бренд-шефа ресторана «Гребешки» Ярослава Свинцова, на очереди — второй в Петербурге ресторан Tiger Lily и бар «Продукты» от создателей московского бара «Ровесник». Собака.ru побывала в новом пространстве в числе первых посетителей и рассказала о нем в эксклюзивном материале.
Реставрация месяца
Спустя полтора года восстановления в Репине снова открыли музей-усадьбу «Пенаты». Первая за 60 лет реставрация охватила весь дом: от деревянного сруба до металлической крыши, которой вернули исторический — зеленый — цвет. Результатам прошедших работ посвятили целую выставку, которая проработает всего несколько месяцев. С середины августа и до конца октября музей-усадьбу удастся увидеть в первозданном виде — пока без экспонатов (их еще восстанавливают в мастерских), но с архитектурными решениями, задуманными самим Репиным более 100 лет назад. Собака.ru показывала обновленные «Пенаты» в отдельном репортаже.
Реэкспозиция месяца
В музее-квартире Льва Гумилева запустили новый проект «Я согласен быть…». Целый год команда кураторов (в том числе главная по выставкам Фонтанного Дома Жанна Телевицкая и краш-экскурсовод Аркадий Вязовиков) обновляла пространство (впервые за 15 лет!), где ученый провел последние два года — с 1990-й по 1992-й. Выставку о Гумилевых (старшем и младшем) и их жизни в лагерях сменила мультимедийная инсталляция о Льве Николаевиче как ученом. Подлинные обои, которые обнаружили при реэкспозиции, стали киноэкраном. Теперь на стены проецируется специально созданный к открытию фильм, а для соло-осмотра доступен новый аудиогид.
Реновация месяца
В Комарове открылся дачный клуб «Суббота» — новый проект от создателей «Сельского паба» занял два этажа исторического здания Дома творчества писателей. Внутри — кафе со стильными завтраками (винной картой и коллекционным чаем), виниловая гостиная с системой британской акустики Tannoy Super Red Monitor (такая стояла в 1980-х на студии «Мелодия») и восстановленная библиотекой с читальным залом (с полкой «Гений места», дропами книг выпускников школы дизайна НИУ ВШЭ, а также лекциями и презентациями от школы и издательства Masters). Подробнее — в обзоре на сайте Собака.ru.
Запуск месяца
Теперь между Петербургом и Выборгом курсируют двухэтажные «Аврора-шаттлы». Поезда запустили в тестовом режиме на один месяц — до 20 сентября. Все составы оснащены сидячими местами, кондиционерами и биотуалетами. Стоимость билетов зависит от даты покупки и наличия мест: чем дата ближе, а меньше мест и тем дороже билет. Время в пути — один час и 12 минут (столько же едет «Ласточка»). Одновременно с этим из Петербурга в Выборг запустили дополнительную пару скоростных электричек, но они ходят только в будни.
Экоинициатива месяца
В Петербурге анонсировали создание первого в городе парка-губки. Его разместят на территории зеленой зоны у дома №15 по Пулковскому шоссе, которая известна как сквер «Лунный серп». Существующий водоем очистят и сделают центральным элементом. Вокруг него появятся прогулочные дорожки, деревянный настил, наружное освещение, новые деревья и кустарники, современные места для отдыха и интерактивный стенд. А дождевые сады и биодренажные канавы помогут парку работать как губка, то есть управлять скопившееся водой благодаря продуманному озеленению. Благоустройство планируют завершить в 2027 году.
Новая локация месяца
У «Дома 17» в Новой Голландии открыли набережную с видом на Мойку — оборудованный спуск к реке с широкими ступенями, что позволяет совсем близко подойти к воде. Рядом с новым пространство также высадили и ольху и иргу Ламарка. В самом корпусе, где когда-то располагались лесные склады, продолжается реставрация. Его восстанавливают с 2016-го и обещают открыть уже в этом году. Старинное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров превратится в общественный проект с лекторием, книжным магазином, детским центром, рестораном и залом для выставок.
Поп-ап-проект месяца
Общественное пространство для камерных ивентов открыли на крыше Новой сцены Александринского театра. Современная площадка объединила лекторий и сцену, которые могут трансформироваться под любое мероприятие: творческую встречу, светское событие, театральную постановку или музыкальный концерт. Ее запуск приурочили к 270-летию культурной институции, которое отмечают в 2026 году. Дизайн-проект (с модулями из переработанного пластика и озеленением из полевых и душистых трав) разработали молодые архитекторы под руководством «Студии 44» и при участии «99recycle». Программу на ближайший месяц можно посмотреть здесь, а фоторепортаж с открытия — по этой ссылке.
Предложение месяца
В Петербурге продают исторические здания XVIII и XIX веков общей стоимостью свыше миллиарда рублей. Первый лот — особняк семьи Тепловых на Английской набережной, 60 за 730 млн рублей. Это здание в барочном стиле с ризалитами и открытым балконом построили в XVIII веке для Степана Лопухина, двоюродного брата первой жены Петра I. Второй лот — особняк Руадзе на набережной Малой Невки, 33 за 680 млн рублей. Деревянную дачу в неорусском стиле на Каменном острове построили в XIX веке для братьев Кожевниковых. Снаружи здания сохранились исторические фасады а веранды, а на прилегающей территории — вековые деревья и фонтан.
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