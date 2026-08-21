Эксклюзив! Александринский театр открывает крышу на Новой сцене

В Петербурге разблокирована еще одна атмосферная локация: общественное пространство для камерных ивентов открывают на крыше Новой сцены Александринского театра. Первое событие — уже 28 августа (бонус: красивые виды на исторический центр и набережную Фонтанки!).
Новая площадка объединит лекторий и сцену, которые могут трансформироваться под любое мероприятие: творческую встречу, светское событие, театральную постановку или музыкальный концерт. Ее запуск приурочили к 270-летию культурной институции, которое отмечают в 2026 году.
Собака.ru публикует предварительную программу на август-сентябрь:
- «Пророчества перелетных птиц» — сайт-специфик перфоманс, вдохновленный ежегодным возвращением птиц в парк Александрия в Петергофе (28-29 августа)
- «Олег Каравайчук. Три степени свободы» — лекция лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова (5 сентября)
- Творческая встреча с монгольским режиссером Наранбаатаром Намнаном, приуроченная к его спектаклю «Сын Тенгри» на Основной сцене в рамках программы XVII Международного театрального фестиваля (6 сентября)
- Камерные показы видеозаписей спектаклей Александринского театра (12-13 сентября)
- «Новое состояние живого: перенос пластики в нечеловеческую систему» — воркшоп по управлению роботом-гуманоидом (19-20 сентября)
Уже доступны билеты на первое событие, остальные будут появляться ближе к актуальным датам в афише по этой ссылке. Отдельные мероприятия сделают бесплатными, но по предварительной регистрации.
Александр Малич
директор Александринского театра
Мы очень рады, что в этом году вновь открываем крышу Новой сцены, осваивая, таким образом, все возможные пространства нашей площадки, и создавая новую точку притяжения для зрителей. <...> Спектакли, концерты, перформансы, дискуссии и встречи в четырех залах, в фойе, на лестнице, в книжном и даже в лифте, фестивали во дворе, хэппенинги в гараже, а теперь и события на крыше — каждый метр Новой сцены, в прямом смысле, задействован нашей командой. <...> Крыша Новой сцены с видом на Фонтанку — это и новые форматы мероприятий, и место, где город встречается с театром.
Дизайнерское решение для общественного пространства на крыше разработали участники лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» под кураторством одного из ведущих бюро города — «Студии 44». Организатором проекта выступил Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома, а производственным партнером — бюро циклического дизайна «99 recycle».
В течение нескольких недель молодые архитекторы исследовали Новую сцену и презентовали проекты, которые стали продолжением ее главной идеи — многофункционального центра, способного подстроится как под классический, так и экспериментальный формат. Результат их работы можно увидеть уже 28 августа! Собака.ru расскажет о нем в отдельном репортаже — следите за новостями!
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