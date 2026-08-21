Эксклюзив! Александринский театр открывает крышу на Новой сцене

Новая площадка объединит лекторий и сцену, которые могут трансформироваться под любое мероприятие: творческую встречу, светское событие, театральную постановку или музыкальный концерт. Ее запуск приурочили к 270-летию культурной институции, которое отмечают в 2026 году.

Собака.ru публикует предварительную программу на август-сентябрь:

«Пророчества перелетных птиц» — сайт-специфик перфоманс, вдохновленный ежегодным возвращением птиц в парк Александрия в Петергофе (28-29 августа)

— сайт-специфик перфоманс, вдохновленный ежегодным возвращением птиц в парк Александрия в Петергофе «Олег Каравайчук. Три степени свободы» — лекция лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова (5 сентября)

— лекция лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова Творческая встреча с монгольским режиссером Наранбаатаром Намнаном , приуроченная к его спектаклю «Сын Тенгри» на Основной сцене в рамках программы XVII Международного театрального фестиваля (6 сентября)

, приуроченная к его спектаклю «Сын Тенгри» на Основной сцене в рамках программы XVII Международного театрального фестиваля Камерные показы видеозаписей спектаклей Александринского театра (12-13 сентября)

Александринского театра «Новое состояние живого: перенос пластики в нечеловеческую систему» — воркшоп по управлению роботом-гуманоидом (19-20 сентября)

Уже доступны билеты на первое событие, остальные будут появляться ближе к актуальным датам в афише по этой ссылке. Отдельные мероприятия сделают бесплатными, но по предварительной регистрации.