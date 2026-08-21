Больше «Ласточек» до Выборга теперь ходит по будням

Всего появилось по одному рейсу в одну сторону. Время в пути составляет час и 12 минут. Поезд в Выборг отправляется с Финляндского вокзала в 11:10, а в Петербург — в 18:40. Состав делает остановки в Удельной, Зеленогорске, Рощино и Каннельярви. Также по будним дням курсируют девять пар поездов категории «Стандарт».

С 11 июля по 30 сентября в выходные дни до Выборга также возят пассажиров две «Ласточки» — всего курсирует 15 пар поездов. При этом экспресс-«Ласточка», которая ежедневно ходила до Выборга с 1 мая без остановок, пропала из расписания. Ее запуск в качестве эксперимента анонсировали в апреле. Кроме того, до 20 сентября в тестовом режиме в Выборг ходит двухэтажный поезд «Аврора». Как он выглядит Собака.ru показывала в соцсетях.