В Апраксином дворе начали реставрировать «Ягодный ряд»

Так называют корпуса № 37-38 в историческом комплексе. Когда работы завершатся, в зданиях разместят административные помещения и магазины. Об этом сообщили в Комитете по охране памятников (КГИОП).

Рынок на Апраксином дворе — Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

В ходе работ планируют убрать поздние пристройки, которые изменили исторический облик зданий, открыть старые оконные проемы и восстановить металлическую галерею вдоль фасадов. Также в комплексе хотят вернуть пассаж — центрального многосветного помещения между корпусами.

Кроме того, реставраторы приведут в порядок крышу, световые фонари и витражи, а рядом со зданиями снова уложат гранитную брусчатку. Утраченные элементы фасадов и металлических конструкций восстановят по архивным материалам и результатам исследований на месте.

Инвестор проекта — компания ООО «Людмила». Работы идут и в других корпусах Апраксина двора. Сейчас специалисты готовят проекты по сохранению корпусов № 7 и № 20, а в корпусе № 5 продолжается реставрация и приспособление здания под современное использование. Также уже согласован проект реставрации корпуса № 30.

Всего на территории Апраксина двора находится 68 зданий, 51 из которых имеют статус объектов культурного наследия. Работы проводят в рамках городской программы по сохранению исторического наследия.

