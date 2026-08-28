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Урбанистика

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На крыше Новой сцены Александринского театра открылось новое общественное пространство!

315 квадратных метров отдали под спектакли, кинопоказы, лекторий, творческие встречи и другие форматы. «Пространство эксперимента», как метко характеризует площадку худрук театра Никита Кобелев. Вместо потолка — петербургское небо, вместо зрительского ряда — свободное фланирование, кулисы сменились панорамой крыш исторического центра. Вокруг — капсульная мебель-трансформер из переработанного пластика, зеленые оазисы с луговыми цветами и душистыми травами — душицей, мятой и мелиссой, — а над Фонтанкой кружат птицы. 28 августа крыша открылась для широкой публики.

Анастасия Антоненкова, Никита Кобелев, Елена Давыдова
Анастасия Антоненкова, Елена Давыдова, Никита Кобелев
Никита Кобелев, Елена Давыдова, Анастасия Антоненкова
Елена Давыдова, Никита Кобелев, Анастасия Антоненкова
Елена Давыдова, Валерий Фокин
Валерий Фокин, Елена Давыдова
Никита Явейн
Никита Явейн
Екатерина Слепышкова, Елизавета Голева, Анастасия Антоненкова, Алиса Айсина, Анастасия Брюханова, Михаил Казмирук, Илья Пучеглазов

Екатерина Слепышкова, Елизавета Голева, Анастасия Антоненкова, Алиса Айсина, Анастасия Брюханова, Михаил Казмирук, Илья Пучеглазов

Евгений Новосадюк

Евгений Новосадюк

Анжелика Котова
Анжелика Котова
Анна Балагурова, Александра Новоселова, Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова, Анна Балагурова, Александра Новоселова
Женя Любич
Женя Любич

Архитектурную концепцию разработали студенты петербургских вузов в рамках творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» под кураторством Евгения Новосадюка из «Студии 44». Воплотили футуристичные модули-скамейки (они обеспечивают местами около 80 человек) из вторичного пластика благодаря коллаборации с петербургским бюро цикличного дизайна 99 recycle. Кстати, для команды это стал первый опыт 3D-печати столь масштабных форм. Каждый модуль весит около 40 килограммов — при внушительном виде его вполне реально поднять вдвоем.

Елена Давыдова
Елена Давыдова
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Александр Семенов
Александр Семенов
Анна Зарубина. Анна Иванова
Анна Зарубина, Анна Иванова
Алексей Онацко
Алексей Онацко
Олеся Овчинникова, Вероника Арутюнян
Олеся Овчинникова, Вероника Арутюнян
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Ольга Петрова. Анна Иванова, Анастасия Коптева
Ольга Петрова, Анна Иванова, Анастасия Коптева
Анна Литвин

Анна Литвин

Мобильность формата официально подтвердили уже в первый вечер. Крыша с легкостью вместила и многочисленных гостей открытия, и перформанс «Пророчества перелетных птиц», изначально созданный к 200-летию парка Александрия. В основе — наблюдения за птицами, которые ежегодно возвращаются в парк на гнездование: восемь перформеров в авангардных костюмах и крыльях Елизаветы Мирошниковой переводят особенности их поведения на язык контемпорари (хореограф — Надежда Коханова, автор идеи и продюсер — Михаил Казмирук).

На крыше привычная дистанция между сценой и залом практически исчезла: гости свободно фланировали по пространству, меняли точку обзора, останавливались рядом с исполнителями и обсуждали происходящее. Зритель сам выбирал, откуда смотреть на спектакль — и фактически собирал собственную версию действа. Увидеть в следующий раз «Пророчества перелетных птиц» можно 29 августа.

Забердвочить танец птиц смогли президент Александринского театра Валерий Фокин, художественный руководитель Никита Кобелев, генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома Елена Дывыдова, главный куратор Новой сцены Александринского театра Анастасия Антоненкова, певица Женя Любич, режиссер, выпускник петербургской мастерской Александра Сокурова и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Натоцинский, визажист Ольга Петрова, заместитель директора Музея Фаберже София Григорьева.

Евдокия Горбовская
Евдокия Горбовская
Андрей Натоцинский. Артем Макоян
Андрей Натоцинский, Артем Макоян
Наталья Карасева
Наталья Карасева
Михаил Казмирук

Михаил Казмирук

Илья СимфоКэт, Егор Грачев

Илья СимфоКэт, Егор Грачев

Анастасия Антоненкова, Елена Давыдова. София Григорьева
Елена Давыдова, Анастасия Антоненкова, София Григорьева
Олеся Пушкина

Олеся Пушкина

Мария Ситник
Мария Ситник
Андрей Нестеров

Андрей Нестеров

София Парфенова. Алена Никитенко
София Парфенова, Алена Никитенко
Елизавета Голева

Елизавета Голева

Гюлара Садых-заде

Гюлара Садых-заде

Илья СимфоКэт

Илья СимфоКэт

Диана Каплан

Диана Каплан

Надежда Коханова

Надежда Коханова

Дальше на крыше стартует просветительская программа, в том числе бесплатные показы записей спектаклей, вышедших из репертуара Александринского театра. Пространство рассчитано на сезонную работу и будет зависеть от погоды: для зрителей уже приготовили подушки и большие флисовые пледы.

Фото: Ася Минеева

Люди:
Никита Кобелев, Андрей Натоцинский, Евдокия Горбовская Анастасия Антоненкова, София Парфенова, Валерий Фокин, Ольга Петрова, Анна Балагурова, Елена Давыдова, Олеся Овчинникова, Мария Ситник, Анна Зарубина, Анжелика Котова, Вероника Арутюнян, Екатерина Попова, Александр Семенов, Елизавета Замарина, Никита Явейн, Алексей Онацко, Женя Любич, Александра Новоселова, Наталья Карасева

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