На крыше Новой сцены Александринского театра открылось новое общественное пространство!

Мобильность формата официально подтвердили уже в первый вечер. Крыша с легкостью вместила и многочисленных гостей открытия, и перформанс «Пророчества перелетных птиц», изначально созданный к 200-летию парка Александрия. В основе — наблюдения за птицами, которые ежегодно возвращаются в парк на гнездование: восемь перформеров в авангардных костюмах и крыльях Елизаветы Мирошниковой переводят особенности их поведения на язык контемпорари (хореограф — Надежда Коханова, автор идеи и продюсер — Михаил Казмирук).

На крыше привычная дистанция между сценой и залом практически исчезла: гости свободно фланировали по пространству, меняли точку обзора, останавливались рядом с исполнителями и обсуждали происходящее. Зритель сам выбирал, откуда смотреть на спектакль — и фактически собирал собственную версию действа. Увидеть в следующий раз «Пророчества перелетных птиц» можно 29 августа.