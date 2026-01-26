5 экскурсоводов-крашей из Петербурга, из-за которых вы полюбите искусство

Никита Буглак

Русский музей

Никита окончил бакалавриат СПбГУ по программе «Философия», две магистратуры — по философии же, но искусства и арт-критике, а также аспирантуру по «Эстетике». Стажировался в университетах Кипра и в Гейдельберга, а с 2024 года выступает приглашенным преподавателем на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ.

С 2020-го работает экскурсоводом. С Русским музеем у него связано детство, проведенное в Петербурге. «Я сразу знал, что здесь смогу раскрыть свой потенциал как искусствовед», — говорит Никита. Сейчас он занимает должность специалиста по научно-просветительской деятельности. Его увлечения: российское искусство XIX века и мировое XX-го, авангард, совриск и философская эстетика.

Поделитесь лайфхаками: как не превратить экскурсию в занудную лекцию?

Важно чувствовать зрителя, проявлять эмпатию, замечать эмоции и делиться своими в ответ, создавая безопасное пространство. Рассказывая о фактах, я стараюсь поддерживать связь с современностью, чтобы информация не воспринималась отчужденно. Еще во время экскурсии я даю четкую структуру — так зритель может самостоятельно ориентироваться в материале и легко включаться в процесс, если вдруг отвлекся.

Чувствуете ли ответственность за то, каким человек выйдет из музея?

Конечно! Я считаю, в музее человек может стать лучше. И моя задача — заинтересовать его, чтобы он захотел прийти туда снова.

Какой музейный запрет вам хотелось бы нарушить?

Моя мечта — сделать выставки мультисенсорными. На постоянных экспозициях Русского музея уже есть несколько тактильных моделей, но надеюсь, это направление будет развиваться активнее.

Какой у вас любимый экспонат?

Сейчас мне больше всего нравится «Синий гребень» Кандинского. Кажется, он наиболее точно передает дух авангарда, стремление к новаторству и свободе.

Если бы вы были арт-объектом, то...

Сложной современной инсталляцией с множеством деталей.

Как тактично проявить симпатию к экскурсоводу?

Особенно приятно, когда чувствуется заинтересованность человека и его желание продолжить самостоятельное погружение в тему. Например, когда спрашивают, какие выставки стоит еще посетить и какую литературу почитать.