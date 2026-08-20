Особняки XVIII и XIX веков продают в Петербурге. Их общая стоимость — свыше миллиарда рублей

Особняк семьи Тепловых с видом на Неву на Английской набережной, 60 предлагают за 730 млн рублей. Его площадь — почти 1,2 тысячи квадратных метров. В 2022 году здесь провели реконструкцию и ремонт.

Само здание в барочном стиле с ризалитами и открытым балконом построили в XVIII веке для Степана Лопухина, двоюродного брата первой жены Петра I. Спустя столетие особняк приобрел отставной горный инженер Николай Теплов. Для нового собственника здание перестроил архитектор Павел Мижуев.