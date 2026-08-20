Особняки XVIII и XIX веков продают в Петербурге. Их общая стоимость — свыше миллиарда рублей

Объявления о продаже двух исторических построек появились на сайте одного из агентств недвижимости. Стоимость каждой — свыше полумиллиарда рублей.
Особняк семьи Тепловых с видом на Неву на Английской набережной, 60 предлагают за 730 млн рублей. Его площадь — почти 1,2 тысячи квадратных метров. В 2022 году здесь провели реконструкцию и ремонт.
Само здание в барочном стиле с ризалитами и открытым балконом построили в XVIII веке для Степана Лопухина, двоюродного брата первой жены Петра I. Спустя столетие особняк приобрел отставной горный инженер Николай Теплов. Для нового собственника здание перестроил архитектор Павел Мижуев.
Особняк Руадзе на набережной Малой Невки, 33 продают за 680 млн рублей. На территории сохранились исторические фасады, веранды, вековые деревья и фонтан. Участок огорожен, на нем есть парковка на десять автомобилей.
Деревянную дачу в неорусском стиле на Каменном острове построили в XIX веке для братьев Кожевниковых. Двухэтажный дом сочетал большие веранды, резной декор и высокие крыши. В советское время здесь работали санатории, а в 1989 году обветшавшее здание разобрали. В 2006 году его внешний облик воссоздали в дереве по проекту архитектора Голуба, к дому провели инженерные сети.
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