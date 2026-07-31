Фильм на подлинных обоях и стихи родителей: музей-квартира Льва Гумилева снова открыл двери для посетителей после реэкспозиции

В пятницу, 31 июля, пространство, которое было закрыто на реэкспозицию с середины 2025 года, принимает первых гостей. В обновленном помещении появился проект «Я согласен быть…», посвященный научной работе ученого и писателя Льва Гумилева, рассказали Собака.ru в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Помимо реэкспозиции, за время почти годового перерыва в музее провели ремонт. Благодаря ему, как отмечают в учреждении, выставочный зал стал мультимедийным и многофункциональным — в нем можно проводить вечера, лекции и встречи.
В музее привели в порядок личную библиотеку ученого и часть научного собрания, посвященную жизни и наследию Льва Гумилева. В постоянной экспозиции обновили показ документов и других бумажных экспонатов, а на окнах установили защиту от пыли и солнечного света, чтобы лучше сохранить коллекцию. Также отремонтировали вход в квартиру-музей и обновили аудиогид для посетителей.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме:
«Новый выставочный проект говорит о выдающемся мыслителе, историке, востоковеде и этнологе, сохранившем преданность науке, несмотря на аресты, лагерные ссылки и глухое замалчивание его работы. Авторы экспозиции не стремились оспорить или доказать ценность пассионарной теории этногенеза, труда, который и по сей день вызывает бурную полемику. Повествование ведется о природе человека науки и творчества, который даже в условиях несвободы устремляется мыслями в безграничность».
Посетители оказываются в мемориальном пространстве, где история Льва Гумилева раскрывается в фильме, созданном по документальным материалам. Звучат стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева, фрагменты перевода эпоса «О Гильгамеше», воспоминания самого ученого и его матери, отрывки из лагерных текстов Льва Гумилева, а также песня Алексея Хвостенко и Анри Волохонского «Прощание со степью», написанная специально для него.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме:
«На стенах комнаты разворачивается видео-рассказ об истоках теории — детские и юношеские впечатления, воспоминания о родителях, о первом учителе, знакомство с мировой историей через мифологию. Важная точка в биографии Льва Гумилева – зарождение его научных идей в тюрьме и лагере. Физической ограниченности пространства камеры и барака противостоит безграничность мысли. Бескрайняя степь, скачущие всадники, летящие стрелы, движение кочевников во главе с пассионариями — эти образы имели значение для построения теории. "История должна быть интересной, а не скучной", — говорил Лев Гумилев».
Особую роль в экспозиции играют подлинные обои, обнаруженные во время реэкспозиции. Они стали экраном для видеопроекций. Выцветшие от времени, обои сохранили следы зеркала, мебели и фотографий, которые еще двадцать лет назад находились в комнате. Эти отпечатки прошлого превращают само пространство в музейный экспонат и напоминают о людях, когда-то живших здесь, отмечают в музее.
Музей-квартира Льва Гумилева, сына поэта Николая Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой, на Коломенской улице — единственное отдельное жилье ученого, где он провел последние два года жизни, с 1990 по 1992 год. Здесь сохранились подлинная обстановка, личная библиотека, рукописи, фотографии и архив исследователя, а также материалы, связанные с его отцом — поэтом Николаем Гумилевым. Выставка «Я согласен быть…» пришла на смену проекту «Николай и Лев Гумилевы. По линии наибольшего сопротивления», созданному в 2010 году. В 2025 году часть прежних выставочных проектов музея передали в Музейно-выставочный центр «Дом Гумилевых» в Бежецке, где они экспонируются и сегодня.
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