Фильм на подлинных обоях и стихи родителей: музей-квартира Льва Гумилева снова открыл двери для посетителей после реэкспозиции

Помимо реэкспозиции, за время почти годового перерыва в музее провели ремонт. Благодаря ему, как отмечают в учреждении, выставочный зал стал мультимедийным и многофункциональным — в нем можно проводить вечера, лекции и встречи.

В музее привели в порядок личную библиотеку ученого и часть научного собрания, посвященную жизни и наследию Льва Гумилева. В постоянной экспозиции обновили показ документов и других бумажных экспонатов, а на окнах установили защиту от пыли и солнечного света, чтобы лучше сохранить коллекцию. Также отремонтировали вход в квартиру-музей и обновили аудиогид для посетителей.