Облик корпусов Апраксина двора после реставрации показал Смольный

В корпусах №37-38 специалисты начали монтировать инженерные сети, рассказали в городском правительстве. Сообщение пресс-служба Смольного сопроводила рендерами обновленного общественного пространства. Реставрация этих зданий началась в мае.
Мастера продолжают расчищать подземный этаж и реставрировать сохранившиеся внешние стены. Восстанавливать утраченные элементы декора и наружную металлическую галерею вдоль фасадов на уровне первого этажа будут по архивным материалам. Также, согласно проекту, два здания вновь соединят единым пассажем, а исторические конструкции витражного остекления на торцевых фасадах восстановят.
В середине XIX века архитектор Иероним Корсини построил рядом с 37-м корпусом здание №38. Пространство между постройками перекрыли стеклянной крышей — так появился пассаж. Он просуществовал до конца XX века, когда оба корпуса сильно пострадали от пожара. Всего на территории Апраксина двора находится 68 зданий. 51 из них — объекты культурного наследия.
Восстановление Апраксина двора обсуждали еще в начале 2010-х, а за последние пару десятилетий Смольный согласовывал минимум четыре проекта по преобразованию этой локации. Работы ведут по концепции реставрации и развития Апраксина двора, созданной «Студией 44» Никиты Явейна, — ее утвердили на Градостроительном совете еще в 2017 году. Сейчас параллельно с работами в зданиях №37-38 реставрация проходит также в корпусе № 5.
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