Облик корпусов Апраксина двора после реставрации показал Смольный

Мастера продолжают расчищать подземный этаж и реставрировать сохранившиеся внешние стены. Восстанавливать утраченные элементы декора и наружную металлическую галерею вдоль фасадов на уровне первого этажа будут по архивным материалам. Также, согласно проекту, два здания вновь соединят единым пассажем, а исторические конструкции витражного остекления на торцевых фасадах восстановят.

В середине XIX века архитектор Иероним Корсини построил рядом с 37-м корпусом здание №38. Пространство между постройками перекрыли стеклянной крышей — так появился пассаж. Он просуществовал до конца XX века, когда оба корпуса сильно пострадали от пожара. Всего на территории Апраксина двора находится 68 зданий. 51 из них — объекты культурного наследия.