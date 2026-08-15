Между Петербургом и Выборгом запустят двухэтажные «Аврора-шаттлы»

Между Петербургом и Выборгом начнут курсировать двухэтажные скоростные поезда «Аврора-Шаттл».

В первые дни, с 19 августа, поезда будут отправляться с Финляндского вокзала в 15:18 и 20:00, а из Выборга — в 17:14 и 22:30. С 22 августа добавится третья пара: из Петербурга в 8:06, из Выборга — в 12:36. Посадка на «Аврора-шаттлы» на Финляндском вокзале будет организована через малый зал со стороны улицы Боткинской — оттуда пассажиры выйдут на платформу. А высадка прибывших поездов будет проходить через ворота на той же улице, минуя здание вокзала.

До 20 сентября поезда будут работать в тестовом режиме. В составе — вагоны с сидячими местами, кондиционерами и биотуалетами. Для посадки потребуется документ, на который оформлен билет.

Цена билета стартует от 353 рублей и зависит от даты покупки и наличия мест: чем ближе дата и меньше мест, тем билет дороже, сообщили в Федеральной пассажирской компании.