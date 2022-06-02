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Теперь официально: полный список лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

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«Собака.ru» представляет: лауреаты ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!

Они становятся лидерами фармотрасли и записывают рэп-хиты, шьют петербургский кутюр и ставят инклюзивные мюзиклы, собирают миллиарды просмотров в соцсетях и занимаются сохранением исторических дневников.

Редакция выпускает коллекционный номер со всеми участниками наградного списка. А 8 июня на церемонии в Новой Голландии мы каждому из них вручим знаменитые памятные статуэтки. В этом году они сделаны из переработанного стекла.

Следите за новостями премии на сайте и в журнале «Собака.ru» — город должен знать своих героев в лицо!

 

Мода и дизайн Театр Кино Бизнес Книги
Искусство Музыка Медиалидеры Наука и жизнь

Мода и дизайн 

Алексей Баженов

Театр

Юлдус Бахтиозина, Максим Петров, Константин Бинкин

Кино

Оксана Акиньшина

Бизнес

Петр Родионов

Книги

Дарина Якунина

Искусство

Виктор Забуга

Музыка

Boulevard Depo

Медиалидеры

Арслан Ибрагимов

Наука и жизнь

Обложка коллекционного номера «Собака.ru», июнь 2022

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ТОП 50 2022 СПБ

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