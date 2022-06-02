Теперь официально: полный список лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

«Собака.ru» представляет: лауреаты ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!
Они становятся лидерами фармотрасли и записывают рэп-хиты, шьют петербургский кутюр и ставят инклюзивные мюзиклы, собирают миллиарды просмотров в соцсетях и занимаются сохранением исторических дневников.
Редакция выпускает коллекционный номер со всеми участниками наградного списка. А 8 июня на церемонии в Новой Голландии мы каждому из них вручим знаменитые памятные статуэтки. В этом году они сделаны из переработанного стекла.
Следите за новостями премии на сайте и в журнале «Собака.ru» — город должен знать своих героев в лицо!
Мода и дизайн
- Дмитрий Кузнецов, основатель и директор ювелирного бренда MOZI Jewelry
- Татьяна Кочнова, дизайнер бренда свадебных платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER
- Алексей Баженов, основатель платформы Beinopen
- Ксения Черемнова и Дима Вишнеев, создатели марки Manicure Vampire
- Анастасия Пиорунская, основательница бренда Urbantiger
- Татьяна Затравина, основательница бренда Free Age
Театр
- Авторы трилогии «Байка. Мавра. Поцелуй феи»: хореограф Максим Петров, художник по свету Константин Бинкин, художник по костюмам Юлдус Бахтиозина,
- Павел Чинарев, актер
- Дмитрий Крестьянкин, режиссер
- Режиссер Борис Павлович и авторы мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет»
- Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и создатели театрального проекта «Флора»
- Анастасия Гордыманова, актриса театра FULCRO
Кино
- Денис Чернов, режиссер «Смешариков»
- Ксения Раппопорт, актриса
- Николай Хомерики, режиссер
- Дмитрий Лысенков, актер
- Оксана Акиньшина, актриса
- Любовь Аркус, режиссер и писатель
- Анастасия Вебер, режиссер
Бизнес
- Александр Вознесенский, председатель совета директоров ГК «Севкабель»
- Альберт Суфияров, основатель ГК «Нева Милк»
- Петр Родионов, глава фармкомпании «Герофарм»
- Игорь Горьков, генеральный директор Nexign
- Марина Краснова и команда «ВКонтакте»
Петр Родионов
Книги
- Дарина Якунина, глава издательства «Поляндрия»
- Зоя Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского
- Кирилл Рябов, писатель
- Александр Секацкий, философ и писатель
Искусство
- Виктор Забуга, художник
- Геннадий Устюгов, художник
- Сестры Поповы, художницы
- Марина Гисич, галеристка
- Идеологи арт-проекта Invalid House: Константин Ставров, Павел Безор, Тигран Костан, Олегг Ульрих
- кураторы выставки «Гидра» Ольга Вад и Лидия Гуменюк, идеолог «Севкабель Порта» Алексей Онацко
- Андрей Кагадеев, лидер арт-группы «НОМ»
Музыка
- Анна Виленская, музыкальный критик
- Дирижер Теодор Курентзис и хор musicAeterna
- Хофманнита, рэп-исполнительница
- Boulevard Depo, рэпер
- 10AGE, рэпер
- polnalyubvi, инди-поп певица
Медиалидеры
- Арслан Ибрагимов, блогер
- Виктория Портфолио, блогер
- Эльдар Джарахов, блогер
- Ольга Кравцова и Руслан Габидуллин, актеры дубляжа «Кубик в кубе»
Наука и жизнь
- Владимир Васильев, ректор ИТМО
- Екатерина Сокальская, психотерапевт
- Елена Грачева, координатор программ благотворительного фонда «АдВита»
- Михаил Мельниченко, директор Центра изучения эго-документов «Прожито»
- Максим Винарский, доктор биологических наук, профессор СПбГУ
Обложка коллекционного номера «Собака.ru», июнь 2022
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