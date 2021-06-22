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Объявлен длинный список номинантов премии «Просветитель»-2021 за лучшие научно-популярные книги на русском

Оргкомитет премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском объявил длинный список номинантов XIV сезона. В него вошли 25 из 210 книг, присланных на конкурс в этом году.

За возможность пройти в финал премии поборются следующие книги:

  • Архипова Александра, Кирзюк Анна. Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР
  • Ахмедов Эмиль, Громов Александр. Картины фундаментальной физики
  • Банников Андрей. Быть легионером
  • Бовыкин Дмитрий, Чудинов Александр. Французская революция
  • Ветушинский Александр. Игродром: что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре
  • Винарский Максим. Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира
  • Зотов Сергей. Иконографический беспредел
  • Карп Сергей, Плавинская Надежда. Париж и его обитатели в XVIII столетии: столица Просвещения
  • Ковальзон Владимир. Маятник сна
  • Кром Михаил. Патриотизм, или Дым отечества
  • Крускоп Сергей. Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны образа жизни
  • Левин Алексей. Белые карлики. Будущее Вселенной
  • Мовчан Андрей, Митров Алексей. Проклятые экономики
  • Морев Глеб. Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии (Мандельштам, Пастернак, Бродский)
  • Мохов Сергей. История смерти. Как мы боремся и принимаем
  • Мошков Кирилл. Индустрия джаза в Америке. XXI век
  • Окрест Дмитрий, Сенников Егор. Они отвалились: как и почему закончился социализм в Восточной Европе
  • Парин Сергей. Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только
  • Соколов Дмитрий. Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма
  • Травкина Настя. Homo Mutabilis: Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь
  • Урушадзе Амиран. Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону
  • Шевченко Михаил. Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом
  • Шпанский Андрей. О мамонтах и их спутниках: палеоэкология мамонтовой фауны
  • Эппле Николай. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах
  • Якутенко Ирина. Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать

Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, в состав которого в 2021 году вошли:

  • Дмитрий Зимин — почетный член жюри, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, основатель и почетный президент компании «Вымпелком», учредитель премии «Просветитель».
  • Олег Хархордин — председатель жюри, доктор философии, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica, специалист в области современной политической теории и истории понятий.
  • Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию.
  • Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
  • Валерий Рубаков — доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ имени Ломоносова.
  • Сергей Чупринин — лауреат премии «Просветитель» 2020 года в номинации «Гуманитарные науки», главный редактор журнала «Знамя», профессор Литературного института.
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