Оргкомитет премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском объявил длинный список номинантов XIV сезона. В него вошли 25 из 210 книг, присланных на конкурс в этом году.
За возможность пройти в финал премии поборются следующие книги:
- Архипова Александра, Кирзюк Анна. Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР
- Ахмедов Эмиль, Громов Александр. Картины фундаментальной физики
- Банников Андрей. Быть легионером
- Бовыкин Дмитрий, Чудинов Александр. Французская революция
- Ветушинский Александр. Игродром: что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре
- Винарский Максим. Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира
- Зотов Сергей. Иконографический беспредел
- Карп Сергей, Плавинская Надежда. Париж и его обитатели в XVIII столетии: столица Просвещения
- Ковальзон Владимир. Маятник сна
- Кром Михаил. Патриотизм, или Дым отечества
- Крускоп Сергей. Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны образа жизни
- Левин Алексей. Белые карлики. Будущее Вселенной
- Мовчан Андрей, Митров Алексей. Проклятые экономики
- Морев Глеб. Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии (Мандельштам, Пастернак, Бродский)
- Мохов Сергей. История смерти. Как мы боремся и принимаем
- Мошков Кирилл. Индустрия джаза в Америке. XXI век
- Окрест Дмитрий, Сенников Егор. Они отвалились: как и почему закончился социализм в Восточной Европе
- Парин Сергей. Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только
- Соколов Дмитрий. Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма
- Травкина Настя. Homo Mutabilis: Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь
- Урушадзе Амиран. Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону
- Шевченко Михаил. Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом
- Шпанский Андрей. О мамонтах и их спутниках: палеоэкология мамонтовой фауны
- Эппле Николай. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах
- Якутенко Ирина. Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать
Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, в состав которого в 2021 году вошли:
- Дмитрий Зимин — почетный член жюри, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, основатель и почетный президент компании «Вымпелком», учредитель премии «Просветитель».
- Олег Хархордин — председатель жюри, доктор философии, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica, специалист в области современной политической теории и истории понятий.
- Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию.
- Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
- Валерий Рубаков — доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ имени Ломоносова.
- Сергей Чупринин — лауреат премии «Просветитель» 2020 года в номинации «Гуманитарные науки», главный редактор журнала «Знамя», профессор Литературного института.
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