Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, в состав которого в 2021 году вошли:

Дмитрий Зимин — почетный член жюри, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, основатель и почетный президент компании «Вымпелком», учредитель премии «Просветитель».

Олег Хархордин — председатель жюри, доктор философии, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica, специалист в области современной политической теории и истории понятий.

Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию.

Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.

Валерий Рубаков — доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ имени Ломоносова.

Сергей Чупринин — лауреат премии «Просветитель» 2020 года в номинации «Гуманитарные науки», главный редактор журнала «Знамя», профессор Литературного института.