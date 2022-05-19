Петр Родионов («Герофарм», крупнейший производитель инсулина в России) — о лекарствах под санкциями и импортозамещении

Не было времени на пребывание в шоке, нужно было просто действовать. А проблем, о которых мы ранее даже не задумывались, хватало: например, что нужно будет искать альтернативных поставщиков. Часть полностью отказались работать с Россией, часть — успели уйти и вернуться. Пока не все партнеры из ЕС разорвали контракты, но неизвестно, насколько это надежно. Поэтому сейчас задача №1 — задублировать все китайскими, индийскими и российскими продуктами. В общем, да, только оптимизм позволяет нам двигаться дальше.

«Герофарм» производит инсулин из российских компонентов по большей части. Остановка поставок из Европы ничем не угрожает?

Поставки из Европы безусловно компенсируем. Этот вопрос уже решен. Если не будет поставок вообще ниоткуда, начнутся очень серьезные проблемы. Но слабые места лучше не обсуждать. Зачем подсвечивать их перед нашими оппонентами, способными нанести урон?

Судя по риторике, которая появляется в публичном поле, ЕС не планирует останавливать поставки жизненно важных лекарств.

Мы ведь не знаем, до какого накала страстей дойдет ситуация. На сегодняшний момент они не готовы блокировать поставку лекарств, а что будет через неделю — неизвестно. Зарубежные производители локализовались в России только частично: компоненты и в первую очередь фармсубстанции они ввозят из-за рубежа. И ввоз этих компонентов как раз можно остановить — и безболезненно! Так как формально они продолжат поставки только готовых лекарственных препаратов.