«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

Редакция «Собака.ru» всегда остается на связи со своими героями — что бы ни происходило, мы переживаем любые события, любые исторические периоды вместе. И не устаем повторять, что в Петербурге живут удивительные люди, достойные прекрасного будущего.

В начале июня редакция традиционно выпустит коллекционный номер журнала «Собака.ru», посвященный героям премии «ТОП 50». Художникам и бизнесменам, дизайнерам и кураторам, лидерам мнений и музыкантам, ученым и актерам, меценатам и писателям, социальным активистам и режиссерам, — тем петербуржцам, кто сделал большой шаг или открытие в своей области. И таким образом изменили наш город к лучшему.