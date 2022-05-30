«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

Редакция «Собака.ru» всегда остается на связи со своими героями — что бы ни происходило, мы переживаем любые события, любые исторические периоды вместе. И не устаем повторять, что в Петербурге живут удивительные люди, достойные прекрасного будущего.
В начале июня редакция традиционно выпустит коллекционный номер журнала «Собака.ru», посвященный героям премии «ТОП 50». Художникам и бизнесменам, дизайнерам и кураторам, лидерам мнений и музыкантам, ученым и актерам, меценатам и писателям, социальным активистам и режиссерам, — тем петербуржцам, кто сделал большой шаг или открытие в своей области. И таким образом изменили наш город к лучшему.
В этом году официальное награждение лауреатов «ТОП 50» пройдет 8 июня в «Доме 12» на Новой Голландии. А если быть точными —1000-метровом зале, который 300 лет назад использовался Петром I для просушки корабельного бруса, а в 2022-м открылся после реставрации как площадка для концертов, кинопоказов, лекций и выставок.
Мы встречаем наших гостей 17-й год подряд, но теперь в новых обстоятельствах. Поэтому сегодня «Собака.ru» вкладывает особый смысл в жанр «Нецеремонии», который придумала еще в 2019-м: на вечере в честь лауреатов мы откажемся от широкомасштабного праздника, но как прежде вручим награды 50-и энтузиастам. Самый северный мегаполис России должен знать своих героев в лицо.
А совсем скоро на сайте и соцсетях будут объявлены лауреаты каждой из 9 номинаций этого года: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр».
А пока предлагаем вам вспомнить приятные моменты и гостей церемонии прошлого года. Смотрите запись трансляции красной дорожки 2021:
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