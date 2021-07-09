Как в Ленинграде возникла абсурдистская арт-группа «НОМ»? Рассказывает ее лидер Андрей Кагадеев

Политика гласности встретила у уставшего советского народа единодушное одобрение, настолько всем обрыдло псевдокоммунистическое лицемерие. Процесс, затеянный Горбачевым, пошел развиваться лавинообразно. Сначала в газетах появились исторические материалы о «честных коммунистах», имена которых долгое время были под запретом, ну а потом снежный ком покатился с ускорением. Откуда-то взялись самиздатные книги. Я лично читал напечатанные на настоящей фотографической бумаге самодельные книжки Булгакова «Собачье сердце», Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и злобно-сатирический роман Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Вскоре тиражи литературных журналов взлетели до немыслимых высот — там наперегонки стали печатать ранее нежелательных и даже запрещенных писателей из числа эмигрантов — Войновича, Аксенова, Синявского. Но всех обскакал Анатолий Рыбаков, дотоле автор невинного «Кортика», — его новый роман «Дети Арбата» рвали из рук, я сам стоял в очереди в библиотеке на очередные номера журнала «Дружба народов», где роман печатался частями в течение нескольких лет. Авторитет КПСС заколебался. У людей стали появляться вопросы.

Мы с коллегой Бутузовым исправно ходили в свой НИИ на службу, вносили рацпредложения, участвовали в самодеятельности, ездили в совхоз на уборку картофеля, сочиняли поздравительные стихи по случаю юбилеев сотрудников и урывками продолжали писать «Страуса» для души. Будучи еще студентами, мы поимели обыкновение дарить друзьям и знакомым бессмысленные подарки на дни рождения, как то: столовый прибор неясного назначения, подписанный «Антипу от Ефрема», небольшой чугунный якорь с гравировкой «Испокон веков», кусок хозяйственного мыла в художественной обертке «Карамель «Вий»»... Таким образом, в качестве подарка от нас Николаю Родионову однажды досталась блок-флейта. После окончания пушкинского Сельхоза Коля женился и теперь работал по распределению в каком-то проектном ленинградском институте поливальных установок. Имея избыток свободного времени в длительных командировках, инженер Родионов от нечего делать освоил подаренный ему нехитрый духовой инструмент и во время кухонных посиделок продемонстрировал нам свое новое умение. Тут же родилась идея собраться на ближайших выходных у Бутузова дома в Авиагородке и создать музыкально-литературную композицию «Протез» по нашему одноименному рассказу, написанному во времена студенчества. Дома у Бутузова имелись: отечественная электрогитара, болгарская акустическая гитара, пианино «Красный Октябрь» и магнитофон «Маяк-203». Вооружившись перечисленным инструментарием вкупе с флейтой и разнообразными перкуссионными коробками, мы начали сочинять и звукозаписывать. Роль Светы из рассказа досталась мне, на роль Миши пригласили моего младшего брата Сергея, а партию ведущего предложили его талантливому другу Дмитрию Тихонову. Собирались по воскресеньям, результаты творчества тут же записывались на магнитофон, иногда даже со звуконаложением при помощи кнопки «трюк». Когда история про протез близилась к концу, мне подумалось, что будет правильно завершить ее финальной песней. В течение рабочей недели я набросал подходящий текст, и уже в следующее воскресенье мы хором спели в микрофон «Покупайте протезы», тем самым поставив точку в проекте. Результат был оформлен в виде небольшой магнитной ленты-бобины.