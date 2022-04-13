Из письма ответственного секретаря премии «Национальный бестселлер» Владислава Толстова:

КТО

Мне осталось сказать несколько слов как ответственному секретарю премии.

Первое. У нас была потрясающая команда в Большом жюри. Впервые Оргкомитет согласился на приглашение в состав жюри большого числа новичков, прежде не работавших в премии, — и их в этом сезоне было десять, каждый второй член Большого жюри! И они работали не хуже ветеранов: писали, читали, искали аргументы, присылали тексты. Каждый день работы жюри, с 7 февраля по 9 апреля, на сайте премии появлялось от 5 до 12 новых рецензий. Всего опубликовано 359 рецензий — такого не было за всю историю «Нацбеста». За что всем-всем-всем огромное спасибо. Отдельно отметим титаническую работу Елены Одиноковой, написавшей рецензии на все 47 текстов Длинного списка. Она у нас такая одна, за всю историю премии.

Второе. Это был невероятно трудный сезон. После 24 февраля часть членов жюри долго приходила в себя, потом мы лишились популярных социальных сетей, а вместе с ними — многих обсуждений, потом происходило еще много чего. И то, что победителя в итоге Оргкомитет решил не объявлять, — логичное продолжение этой истории и логичное решение — не искать лучших и не оценивать. Во всяком случае, в этом сезоне. Творческая часть, где члены жюри читают и обсуждают книги, завершилась, а что касается медийной части — с Малым жюри, торжественной церемонией, круглыми столами и прочим — решили не делать, не то время. «Нацбест» выполнил свою главную задачу: в конкурс пришли книги, которым номинаторы хотели дать шанс быть узнанными, отмеченными. Члены жюри читали, изучали, составляли свои суждения о прочитанном. Писатели получили то, о чем мечтает каждый автор, — реакцию заинтересованного, умного, компетентного и, в большинстве случаев, доброжелательного читателя.

И третье, самое важное. Нынешний сезон «Нацбеста» завершен, как сложится дальше, не знает никто. Но с надеждой и верой в будущее — до новых встреч.