Как рассказали «Собака.ru» в Invalid House, статус «идеального изгоя» — именно так Кира Долинина отозвалась о Геннадии Устюгове в статье для «Коммерсанта» от 2012 года — сопровождает его на протяжении всей художественной жизни. Отчисление из Средней художественной школы при Академии искусств за увлечение импрессионизмом, совмещение заводских профессий и живописи в свободное время, советский диагноз «шизофрения» и пенсия в молодости, участие в легендарных нонконформистских выставках 70-80-х.

Работы Геннадия Афанасьевича находятся в частных и музейных коллекциях, в числе которых Государственный Эрмитаж и Русский музей, при этом многие последние произведения визуально близки к американскому понятию «аутсайдер арт».