Арт-пространство Invalid House вновь открывается на новой для себя площадке — в «Вавилов Лофте» на Кадетской линии. Первая выставка после возвращения посвящена «идеальному изгою» Геннадию Устюгову. В свои 84 года художник снова является «фрешменом» — даже относительно самых молодых и особенных коллег.
Как рассказали «Собака.ru» в Invalid House, статус «идеального изгоя» — именно так Кира Долинина отозвалась о Геннадии Устюгове в статье для «Коммерсанта» от 2012 года — сопровождает его на протяжении всей художественной жизни. Отчисление из Средней художественной школы при Академии искусств за увлечение импрессионизмом, совмещение заводских профессий и живописи в свободное время, советский диагноз «шизофрения» и пенсия в молодости, участие в легендарных нонконформистских выставках 70-80-х.
Работы Геннадия Афанасьевича находятся в частных и музейных коллекциях, в числе которых Государственный Эрмитаж и Русский музей, при этом многие последние произведения визуально близки к американскому понятию «аутсайдер арт».
«По количеству работ этот год, вероятно, самый продуктивный для Устюгова. Для его зрителей — самый удивительный. Цвет, формы и образы обновлены и актуальны в контексте современного искусства, хотя сам автор с марта находится в социальной изоляции — живет в психоневрологическом интернате. «Прекрасная дама» и «музыкант» иногда остаются, но деформируются неожиданным образом. Появляется текст, часто как главное действующее лицо. Поэзия, но уже не спокойная и еще более свободная», — говорит об Устюгове куратор выставки и идеолог Invalid House Константин Ставров.
Выставка «Новый Устюгов» станет первой для Invalid House на новом месте — арт-пространство переехало в «Вавилов Лофт» на Кадетской линии, 5. Открытие экспозиции состоится в субботу, 25 декабря. Расписание и билеты на следующие дни можно найти по ссылке.
Напомним, арт-пространство Invalid House открылось в декабре 2020 года выставкой «Граферти». На тотальной инсталляции под кураторством Константина Ставрова и Павла Безора были представлены работы 16 российских и 10 европейских граферти-артистов. В октябре в Invalid House состоялась «Открытая грибная выставка», которая стала последней для арт-пространства на Рижском проспекте. В поддержку переезда был запущен онлайн-аукцион с работами художников Ульриха, Павла Безора, Осколки и других, когда-либо выставлявшихся в Invalid House.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.