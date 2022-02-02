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Искусство

Как сестры-близнецы создают киберкукол, которые есть у Граймс, FKA Twigs и Готье? Стартует выставка Елены и Екатерины Поповых

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Ретроспективу работ (за 18 лет!) близнецов Елены и Екатерины Поповых покажет «Эрарта»: редкий случай увидеть в офлайне кибербогинь, которые из секретной мастерской в Ленобласти попадают сразу в сейфы коллекционеров. Куклы Popovysisters — феномен актуального искусства и посланницы новой красоты — находятся в коллекциях Граймс, FKA Twigs и Жан-Поля Готье. Настало время увидеть их в музее — с 3 февраля!

Камилла Ханапова
предоставлено сестрами Поповыми

Кукла Popovysisters стала героиней обложки альбома певицы Граймс.

Ваша ретроспектива станет сенсацией?

Все куклы, которые мы покажем, находятся в част­ных коллекциях. Собрать в «Эрарте» столько уни­кальных экспонатов удалось благодаря одному из крупнейших коллекционеров — нашему дорогому другу и путешественнику Вадиму Звереву. Вы спрашиваете, что это за человек? Ответим цитатой Оскара Уайльда: «У него непритязательный вкус: ему вполне достаточно самого лучшего».

Мы обсудили с музеем пространство и выбрали из предложенных один вариант. А поскольку эта вы­ставка собрала кукол из разных коллекций, очень интересно посмотреть на них всех вместе: 18 лет мы создавали по одной коллекции в год, и рядом эти куклы никогда не стояли. В экспозицию во­йдут и стационарные, и шарнирные куклы — сре­ди них, например, кукла, которую мы делали для альбома Граймс.

Ваша кукла была на обложке у Граймс! Как сложилась эта коллаборация?

Граймс связалась с нами через инстаграм. Во­обще наш инстаграм @popovysisters набрал очень интересных подписчиков, всемирно известных дизайнеров и звезд. При том что мы никогда не на­кручивали подписчиков и не раскручивали свой аккаунт. Нами много кто вдохновляется — это сразу видно.

предоставлено сестрами Поповыми

Эскиз куклы из коллекции «Пернатый змей».

Камилла Ханапова

Покажете новые работы?

Да, представим несколько эксклюзивных работ — это будут три ООАК куклы (One Of A Kind, то есть в единственном экземпляре. — Прим. ред.) из коллекции «Пернатый змей», над ней мы работаем уже третий год. Это особенная, глубокая для нас тема, с которой не хотелось спешить.

«Пернатый змей» — это что-то про кет­цалькоатля?

«Пернатый змей» — коллекция о пробужденном сознании, о его символах, пересекающихся во многих культурах. Основные — это птица и змей. Эта коллекция по-настоящему удивляла нас в процессе создания, все волшебным образом складывалось и развивалось на наших глазах с такой невероятной легкостью, что мы чувство­вали себя в большей степени наблюдателями, чем создателями.

Как вы думаете, какие куклы станут хед­лайнерами выставки?

Как раз три новые куклы из «Пернатого змея». Закончили их перед началом выставки, и их еще никто не видел. Мы сняли несколько сногсши­бательных тизеров с ними, которые покажем до открытия: магическим образом получилось уникальное сочетание дизайна кукол и света. Оно прекрасно подчеркивает идею коллекции.

предоставлены "Эрартой"
предоставлены "Эрартой"

Когда придумываете внешность кукол, учитываете актуальное понимание кра­соты, тренды бьюти-индустрии, социаль­ные веяния?

Сразу хочется сказать по поводу трендов: когда тебя по-настоящему переполняет вдохновение, не требуется следить за трендами и искать вдохнове­ние в чужих идеях. Настоящие творцы сами с лег­костью создают тренды. То, что сейчас актуально в бьюти-трендах и на подиумах, мы сделали не­сколько лет назад. Например косы с кисточками, косы с заостренными концами, лифы и бельевой стиль 1930-х, бра и бельевые топы, прозрачные платья с бельем. Мы с интересом наблюдаем, как пересекаются наши идеи с видением дизайнеров. Когда готовили премьеру нового прототипа тела, сделали специальную фотосессию, для которой тела кукол заплели в косички в стиле шибари, а одновременно с этим вышел клип у FKA Twigs, где она тоже была с похожими косами. Причем мы точно знаем, что ни команда певицы, ни мы не видели заранее работы друг друга. Такое пере­сечение иногда случается, и за ним интересно на­блюдать (Екатерина и Елена дали одной из кукол Popovysisters лицо FKA Twigs — с ее согласия, разумеется. — Прим. ред.).

Создавая образ, мы синтезируем черты, характер, идею, то, что нас на данный момент цепляет и за­вораживает. В самом начале нашего творчества мы увлекались реалистичной скульптурой тела, сделали несколько портретных кукол. Освоив мастерство скульптуры, стали создавать новые уникальные образы, новые характеры. Лица на­ших кукол имеют стилизованные утрированные пропорции, отличающиеся от реальных лиц.

Ваши куклы не отвечают каноническим представлениям о красоте (у одних — вы­ступающие уши, у других — щербинки, есть кукла плюс-сайз). И кажет­ся, они вполне могут помочь с приняти­ем себя.

За годы работы мы получили множество откликов разных людей, которым наши куклы помогли справиться с комплексами и одиночеством, стали поддержкой. Многие находят в них вдохновение творить, и это здорово, потому что творчество преобразует человека. Одной девочке-инвалиду мы подарили куклу, чтобы она развивала мел­кую моторику. Наша старшая сестра страдала от комплекса оттопыренных ушей, мы же всегда считали это ее очаровательной чертой, поэтому наделили своих кукол такой особенностью. То же самое с маленькой грудью — долго в обществе культивировался образ большегрудой красавицы. Вопреки этому мы нарочито подчеркнули, что не­большая грудь — это красиво.

Костюмы, прически, макияж — как соз­даются они?

Костюмы, прически и макияж всегда связаны единой идеей коллекции. Это очень эффектно, выразительно и гармонично. Создание коллекции происходит в несколько этапов: выбираем идею, де­лаем эскизы, ищем формы, селекционно отбираем материалы, разрабатываем новые фактуры и тех­нические приемы, делаем образцы. В процессе все собирается, примеряется и складывается в образ. Это довольно емкий процесс. В каждой коллекции есть свои уникальные особенности, с каждой кол­лекцией происходят открытия. В процессе работы над куклами мы разработали много уникальных технологий, которым нет аналогов, которые невоз­можно скопировать.

предоставлено сестрами Поповыми
предоставлено сестрами Поповыми

Изготовление парика

Вы предвосхитили маски и мейки, кото­рые сейчас есть в портфолио у всех про­грессивных кибервизажистов, как вам это удалось?

Мы никогда не повторяли чужие идеи, это не разви­вает, а растрачивает талант и время впустую. Наша позиция в том, чтобы создавать новое, не гнаться за наживой и популярностью. Мы замечали, что опережаем тренды. Мы чувствуем себя счастли­выми художниками, потому что всегда находимся в поиске и очень сконцентрированы, нас ни разу не покидало вдохновение. И этого может достичь каж­дый художник. Параллельно с работой над куклами мы развиваем внутренний мир, занимаясь йогой и медитируя.

Еще немного о предвосхищении: что нас всех ждет дальше?

Нам бы очень хотелось чтобы в будущем люди ста­ли более осознанными, тогда человечество и плане­та расцветут. Надеемся, что забота о планете станет трендом и мира моды и бьюти, но не на словах, а на деле.

Понятие метакрасоты отличается от поня­тия красоты в реальности?

Метавселенная, не имея ограничений физического мира, дает много возможностей для воплощения очень интересных идей. При этом метакрасота свя­зана с красотой в реальности.

Ваши куклы живут в метавселенной?

Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они стали обитателями метавселенной. Это будет метамир, в котором наши куклы показывают людям, каково это — жить осознанно в полной гармонии с окружающим миром. На протяжении долгих лет взаимодействия с куклами мы убедились в их по­зитивном и даже мистическом влиянии на людей и на нас. Недаром куклы так притягивали людей в разные времена.

предоставлено "Эрартой"

Если бы нужно было выбрать одну из ва­ших кукол, чтобы отразить понятие «но­вая красота»?

Самая последняя на данный момент — из коллек­ции «Пернатый змей», посвященная побежденному сознанию — это неподдельная и чистая красота, идущая изнутри, которой не нужны никакие до­полнения. Взгляд, выражение лица, пластика, дви­жение — все преображается, становится плавным, неспешным и текучим.

Вам когда-нибудь удавалось победить со­знание? Что почувствовали?

Во время творческого процесса, если прислушаться, есть ощущения, что соединяешься с чем-то беско­нечно большим, чем ты.

Вы сами коллекционируете искусство?

У нас есть небольшая коллекция британских кукол Синди 1980-х годов и испанских кукол Чабель.

«Сестры поповы. Non-human» в музее «Эрарта»» с 3 февраля по 10 мая.

Текст: Татьяна Зиза

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
PopovySISTERS

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