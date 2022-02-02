Как сестры-близнецы создают киберкукол, которые есть у Граймс, FKA Twigs и Готье? Стартует выставка Елены и Екатерины Поповых

Ваша ретроспектива станет сенсацией?

Все куклы, которые мы покажем, находятся в част­ных коллекциях. Собрать в «Эрарте» столько уни­кальных экспонатов удалось благодаря одному из крупнейших коллекционеров — нашему дорогому другу и путешественнику Вадиму Звереву. Вы спрашиваете, что это за человек? Ответим цитатой Оскара Уайльда: «У него непритязательный вкус: ему вполне достаточно самого лучшего».

Мы обсудили с музеем пространство и выбрали из предложенных один вариант. А поскольку эта вы­ставка собрала кукол из разных коллекций, очень интересно посмотреть на них всех вместе: 18 лет мы создавали по одной коллекции в год, и рядом эти куклы никогда не стояли. В экспозицию во­йдут и стационарные, и шарнирные куклы — сре­ди них, например, кукла, которую мы делали для альбома Граймс.

Ваша кукла была на обложке у Граймс! Как сложилась эта коллаборация?

Граймс связалась с нами через инстаграм. Во­обще наш инстаграм @popovysisters набрал очень интересных подписчиков, всемирно известных дизайнеров и звезд. При том что мы никогда не на­кручивали подписчиков и не раскручивали свой аккаунт. Нами много кто вдохновляется — это сразу видно.