Как сестры-близнецы создают киберкукол, которые есть у Граймс, FKA Twigs и Готье? Стартует выставка Елены и Екатерины Поповых

Ретроспективу работ (за 18 лет!) близнецов Елены и Екатерины Поповых покажет «Эрарта»: редкий случай увидеть в офлайне кибербогинь, которые из секретной мастерской в Ленобласти попадают сразу в сейфы коллекционеров. Куклы Popovysisters — феномен актуального искусства и посланницы новой красоты — находятся в коллекциях Граймс, FKA Twigs и Жан-Поля Готье. Настало время увидеть их в музее — с 3 февраля!
Ваша ретроспектива станет сенсацией?
Все куклы, которые мы покажем, находятся в частных коллекциях. Собрать в «Эрарте» столько уникальных экспонатов удалось благодаря одному из крупнейших коллекционеров — нашему дорогому другу и путешественнику Вадиму Звереву. Вы спрашиваете, что это за человек? Ответим цитатой Оскара Уайльда: «У него непритязательный вкус: ему вполне достаточно самого лучшего».
Мы обсудили с музеем пространство и выбрали из предложенных один вариант. А поскольку эта выставка собрала кукол из разных коллекций, очень интересно посмотреть на них всех вместе: 18 лет мы создавали по одной коллекции в год, и рядом эти куклы никогда не стояли. В экспозицию войдут и стационарные, и шарнирные куклы — среди них, например, кукла, которую мы делали для альбома Граймс.
Ваша кукла была на обложке у Граймс! Как сложилась эта коллаборация?
Граймс связалась с нами через инстаграм. Вообще наш инстаграм @popovysisters набрал очень интересных подписчиков, всемирно известных дизайнеров и звезд. При том что мы никогда не накручивали подписчиков и не раскручивали свой аккаунт. Нами много кто вдохновляется — это сразу видно.
Покажете новые работы?
Да, представим несколько эксклюзивных работ — это будут три ООАК куклы (One Of A Kind, то есть в единственном экземпляре. — Прим. ред.) из коллекции «Пернатый змей», над ней мы работаем уже третий год. Это особенная, глубокая для нас тема, с которой не хотелось спешить.
«Пернатый змей» — это что-то про кетцалькоатля?
«Пернатый змей» — коллекция о пробужденном сознании, о его символах, пересекающихся во многих культурах. Основные — это птица и змей. Эта коллекция по-настоящему удивляла нас в процессе создания, все волшебным образом складывалось и развивалось на наших глазах с такой невероятной легкостью, что мы чувствовали себя в большей степени наблюдателями, чем создателями.
Как вы думаете, какие куклы станут хедлайнерами выставки?
Как раз три новые куклы из «Пернатого змея». Закончили их перед началом выставки, и их еще никто не видел. Мы сняли несколько сногсшибательных тизеров с ними, которые покажем до открытия: магическим образом получилось уникальное сочетание дизайна кукол и света. Оно прекрасно подчеркивает идею коллекции.
Когда придумываете внешность кукол, учитываете актуальное понимание красоты, тренды бьюти-индустрии, социальные веяния?
Сразу хочется сказать по поводу трендов: когда тебя по-настоящему переполняет вдохновение, не требуется следить за трендами и искать вдохновение в чужих идеях. Настоящие творцы сами с легкостью создают тренды. То, что сейчас актуально в бьюти-трендах и на подиумах, мы сделали несколько лет назад. Например косы с кисточками, косы с заостренными концами, лифы и бельевой стиль 1930-х, бра и бельевые топы, прозрачные платья с бельем. Мы с интересом наблюдаем, как пересекаются наши идеи с видением дизайнеров. Когда готовили премьеру нового прототипа тела, сделали специальную фотосессию, для которой тела кукол заплели в косички в стиле шибари, а одновременно с этим вышел клип у FKA Twigs, где она тоже была с похожими косами. Причем мы точно знаем, что ни команда певицы, ни мы не видели заранее работы друг друга. Такое пересечение иногда случается, и за ним интересно наблюдать (Екатерина и Елена дали одной из кукол Popovysisters лицо FKA Twigs — с ее согласия, разумеется. — Прим. ред.).
Создавая образ, мы синтезируем черты, характер, идею, то, что нас на данный момент цепляет и завораживает. В самом начале нашего творчества мы увлекались реалистичной скульптурой тела, сделали несколько портретных кукол. Освоив мастерство скульптуры, стали создавать новые уникальные образы, новые характеры. Лица наших кукол имеют стилизованные утрированные пропорции, отличающиеся от реальных лиц.
Ваши куклы не отвечают каноническим представлениям о красоте (у одних — выступающие уши, у других — щербинки, есть кукла плюс-сайз). И кажется, они вполне могут помочь с принятием себя.
За годы работы мы получили множество откликов разных людей, которым наши куклы помогли справиться с комплексами и одиночеством, стали поддержкой. Многие находят в них вдохновение творить, и это здорово, потому что творчество преобразует человека. Одной девочке-инвалиду мы подарили куклу, чтобы она развивала мелкую моторику. Наша старшая сестра страдала от комплекса оттопыренных ушей, мы же всегда считали это ее очаровательной чертой, поэтому наделили своих кукол такой особенностью. То же самое с маленькой грудью — долго в обществе культивировался образ большегрудой красавицы. Вопреки этому мы нарочито подчеркнули, что небольшая грудь — это красиво.
Костюмы, прически, макияж — как создаются они?
Костюмы, прически и макияж всегда связаны единой идеей коллекции. Это очень эффектно, выразительно и гармонично. Создание коллекции происходит в несколько этапов: выбираем идею, делаем эскизы, ищем формы, селекционно отбираем материалы, разрабатываем новые фактуры и технические приемы, делаем образцы. В процессе все собирается, примеряется и складывается в образ. Это довольно емкий процесс. В каждой коллекции есть свои уникальные особенности, с каждой коллекцией происходят открытия. В процессе работы над куклами мы разработали много уникальных технологий, которым нет аналогов, которые невозможно скопировать.
Вы предвосхитили маски и мейки, которые сейчас есть в портфолио у всех прогрессивных кибервизажистов, как вам это удалось?
Мы никогда не повторяли чужие идеи, это не развивает, а растрачивает талант и время впустую. Наша позиция в том, чтобы создавать новое, не гнаться за наживой и популярностью. Мы замечали, что опережаем тренды. Мы чувствуем себя счастливыми художниками, потому что всегда находимся в поиске и очень сконцентрированы, нас ни разу не покидало вдохновение. И этого может достичь каждый художник. Параллельно с работой над куклами мы развиваем внутренний мир, занимаясь йогой и медитируя.
Еще немного о предвосхищении: что нас всех ждет дальше?
Нам бы очень хотелось чтобы в будущем люди стали более осознанными, тогда человечество и планета расцветут. Надеемся, что забота о планете станет трендом и мира моды и бьюти, но не на словах, а на деле.
Понятие метакрасоты отличается от понятия красоты в реальности?
Метавселенная, не имея ограничений физического мира, дает много возможностей для воплощения очень интересных идей. При этом метакрасота связана с красотой в реальности.
Ваши куклы живут в метавселенной?
Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они стали обитателями метавселенной. Это будет метамир, в котором наши куклы показывают людям, каково это — жить осознанно в полной гармонии с окружающим миром. На протяжении долгих лет взаимодействия с куклами мы убедились в их позитивном и даже мистическом влиянии на людей и на нас. Недаром куклы так притягивали людей в разные времена.
Если бы нужно было выбрать одну из ваших кукол, чтобы отразить понятие «новая красота»?
Самая последняя на данный момент — из коллекции «Пернатый змей», посвященная побежденному сознанию — это неподдельная и чистая красота, идущая изнутри, которой не нужны никакие дополнения. Взгляд, выражение лица, пластика, движение — все преображается, становится плавным, неспешным и текучим.
Вам когда-нибудь удавалось победить сознание? Что почувствовали?
Во время творческого процесса, если прислушаться, есть ощущения, что соединяешься с чем-то бесконечно большим, чем ты.
Вы сами коллекционируете искусство?
У нас есть небольшая коллекция британских кукол Синди 1980-х годов и испанских кукол Чабель.
«Сестры поповы. Non-human» в музее «Эрарта»» с 3 февраля по 10 мая.
Текст: Татьяна Зиза
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.