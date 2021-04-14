Знакомьтесь, петербургская марка Manicure Vampire кастомизирует старую одежду, превращая ее в произведения искусства. Met Gala бы завидовал!

Немного вводных: с чего начался проект Manicure Vampire?

Дима: Мы с Ксюшей познакомились около двух лет назад, а через полгода общения создали Manicure Vampire — нашему проекту уже полтора года. Сначала мы просто делали совместные работы: украшения, фотографии, которые печатали и раскрашивали, в общем, занимались разным рукоделием. Потом стали создавать вещи для походов на вечеринки из старой одежды, которую не хотелось выбрасывать, — украшали ее, видоизменяли, давали ей новую жизнь.

Ксюша: В итоге переделали весь гардероб

Дима: Как только познакомились с белизной, все мои черные вещи стали тай-дай — я все красил. Потом у нас появилась швейная машинка, и мы начали все сшивать, расшивать вручную.

Ксюша: Но я думаю, что идея сделать бренд к нам пришла, когда мы были в Берлине в одном концепт-сторе.

Дима: В нем были представлены современные андеграундные дизайнеры, и это нас отчасти вдохновило. Плюс сам свободный берлинский вайб.

Ксюша: Когда начали думать про название, встал вопрос, как выразить нашу философию. Решили, что это нужно делать через слова из разных миров, которые не сочетаются, но в то же время очень круто смотрятся и читаются вместе.

Дима: То есть эклектика в чистом виде, китч, переработка как поп-культуры, так и субкультурности, вдохновение улицами и детством. Так мы пришли к «Manicure Vampire», эти два слова, по нашему мнению, друг друга дополняют. После выбора названия запустили инстаграм — а тот момент у нас уже была небольшая коллекция вещей, которую мы отсняли.

Вы работаете по принципу ателье, или у вас есть какой-то тираж?

Ксюша: Периодически мы делаем новые вещи, но если человеку нравится что-то из того, что у нас уже есть, мы можем повторить. Однако очень хочется от этого отказаться, чтобы каждая вещь была в единственном экземпляре.

Дима: Все равно каждая наша вещь уникальна. Даже если мы ее повторяем, все равно она получается другой. У нас нет массового продукта и тиража.