В Петербурге ограничили скорость передвижения электросамокатов до 20 км/ч и запретили оставлять их на мостах и газонах

Напомним, ранее за два дня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамокатами. Они находились в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет.

Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. 13 мая солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и впал в кому, он пришел в сознание только спустя две недели. 14 мая петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. А СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.

Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.

Ранее в Петербурге планировали ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Кроме того, планируется сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту.

Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях. Добавим, что почти половина россиян считают ограничения для электросамокатов необходимыми. При этом некоторые респонденты подчеркнули, что готовы к ограничениям «на очень жестком уровне».