В Петербурге резко возросло количество электросамокатов. Что с этим делать? Объясняют урбанисты

«Конфликт возник из-за отставания нормативно-правовой базы от технического прогресса. Электросамокаты появились, но непонятно, где в городе они должны находиться. Сейчас люди на самокатах по ПДД считаются пешеходами, и электросамокаты соответственно тоже. При этом их скорость для тротуара слишком велика — неудивительно, что горожанам это не нравится. А автомобильная дорога для них небезопасна.

В первую очередь необходимо развитие велоинфраструктуры — если бы везде были велодорожки, место для электросамокатов нашлось бы именно там. К тому же, запрос был сформирован и раньше: велосипедистов в городе тоже становится все больше. Я слышала, что скорость самокатов хотят ограничить до 15 км/ч, и думаю, что в сложившейся ситуации это неплохая мера. Но это все-таки костыль — на системном уровне необходимо развитие инфраструктуры.

Запрещать все — это не выход. Мир меняется, и города должны под это подстраиваться. В Петербурге очень боятся изменений, чиновники у нас часто скорее ищут не пути решения проблем, а объяснения, почему они не должны что-то решать. При этом электросамокаты в городе явно востребованы, они уже никуда не денутся.

Мы в OTS Lab разработали методические рекомендации по тому, как сделать велоинфраструктуру в Петербурге очень быстро — за два-три месяца. Это вполне реально, если власти будут в этом заинтересованы — нанесение разметки не занимает много времени. После этого уже можно возводить стационарные конструкции».