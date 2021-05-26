В Петербурге резко возросло количество электросамокатов. Что с этим делать? Объясняют урбанисты

Электросамокаты наводнили улицы Петербурга, но для многих горожан это стало проблемой. Медики Петербурга обеспокоены ситуацией — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Солиста Мариинского театра Давида Залеева после падения с этого транспортного средства ввели в медикаментозную кому. «Собака.ru» спросила у профессиональных урбанистов, как уладить этот конфликт, где лучше ездить самокатчикам и как подобные проблемы решались за рубежом.
Валентина Соловьева
Исполнительный директор бюро транспортного планирования OTS Lab
«Конфликт возник из-за отставания нормативно-правовой базы от технического прогресса. Электросамокаты появились, но непонятно, где в городе они должны находиться. Сейчас люди на самокатах по ПДД считаются пешеходами, и электросамокаты соответственно тоже. При этом их скорость для тротуара слишком велика — неудивительно, что горожанам это не нравится. А автомобильная дорога для них небезопасна.
В первую очередь необходимо развитие велоинфраструктуры — если бы везде были велодорожки, место для электросамокатов нашлось бы именно там. К тому же, запрос был сформирован и раньше: велосипедистов в городе тоже становится все больше. Я слышала, что скорость самокатов хотят ограничить до 15 км/ч, и думаю, что в сложившейся ситуации это неплохая мера. Но это все-таки костыль — на системном уровне необходимо развитие инфраструктуры.
Запрещать все — это не выход. Мир меняется, и города должны под это подстраиваться. В Петербурге очень боятся изменений, чиновники у нас часто скорее ищут не пути решения проблем, а объяснения, почему они не должны что-то решать. При этом электросамокаты в городе явно востребованы, они уже никуда не денутся.
Мы в OTS Lab разработали методические рекомендации по тому, как сделать велоинфраструктуру в Петербурге очень быстро — за два-три месяца. Это вполне реально, если власти будут в этом заинтересованы — нанесение разметки не занимает много времени. После этого уже можно возводить стационарные конструкции».
Екатерина Соколова
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, академический директор магистерской программы «Менеджмент и развитие городских агломераций» ВШМ СПбГУ
«Эта проблема — очевидный результат отсутствия инфраструктуры, в первую очередь велодорожек. Электросамокат на автомобильной дороге небезопасен для тех, кто едет, а на тротуаре — для тех, кто идет. Похожая проблема сложилась вокруг курьеров различных сервисов доставки, которые ездят в центре города по тротуарам с большой скоростью.
Создание велодорожек необходимо. Второй момент — важно чисто техническое ограничение скорости электросамокатов. А третье — стоит ввести обязательное получение инструктажа перед тем, как человек встанет на самокат. На самом деле, и велосипедисты, и мотоциклисты должны получать права. У нас в городе много видеокамер наружного наблюдения, система отслеживания нарушителей должна существовать. Есть действенный метод борьбы с несерьезными нарушениями в США — людей заставляют просматривать обучающие фильмы, содержащие документальные кадры аварий. Чтобы все участники движения знали, что может произойти.
Проблема, конечно, с двух сторон — она и инфраструктурная, и культурная. Если мы говорим о, например, парковке электросамокатов где ни попадя, то штрафы — это хороший метод развития культурного поведения. Еще лет 10-15 назад водители в Петербурге не уступали дорогу пешеходам, идущим через дорогу по нерегулируемому переходу. Но когда за это стали более жестко штрафовать, проблема решилась.
Есть еще один выход — ограничение въезда в центр города личных автомобилей. Если интенсивность движения снизится, люди на самокатах и велосипедах смогут спокойно передвигаться по дорогам».
Александр Кулаков
Директор Центра транспортного моделирования НИУ ВШЭ
«Эта проблема есть и, конечно, касается не только Петербурга, но и, например, Москвы. Она усиливается тем, что электросамокаты широко доступны, при этом нормативно-правовой базы для их использования нет. На сегодняшний день электросамокат в ПДД не фигурирует. Человек, который на него встает, в любом случае становится нарушителем — по-хорошему он не может находиться ни на тротуаре, ни на дороге. Пешеходом мы его считать не можем, потому что у электросамоката есть двигатель — а значит он является транспортным средством. Его мощность — более 250 вт, так что по ПДД он должен находиться на проезжей части. С другой стороны, на дороге он представляет опасность для всех, в том числе для себя самого. Сегодня работают общественные советы, которые формулируют изменения в ПДД, чтобы закрепить юридически данное средство индивидуальной мобильности. Но пока результата нет — слишком много вопросов, однозначного мнения нет. Кто-то считает, что это почти роликовые коньки, а кто-то — что это практически мотоцикл. Я разделяю озабоченность жителей городов, в которых электросамокаты стали популярны. Эту проблему пытаются решить, но происходит это медленно, технический прогресс сильно опережает юридическую базу.
Во многих зарубежных городах есть развитая сеть велодорожек, поэтому там проблема электросамокатов решалась проще. У нас все-таки с велодорожками пока не очень.
Я считаю, что если электросамокаты используют как транспортное средство, то для них необходимо выделить изолированные полосы, это могут быть дорожки для средств индивидуальной мобильности. При этом люди на самокатах за правонарушения должны нести ответственность».
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