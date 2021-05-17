Петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих и устроили драку. Им грозит до 7 лет колонии

В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По версии следствия, подозреваемые вместе со своими знакомыми на электросамокатах в вечернее время 13 мая на пешеходном тротуаре Невского проспекта, двигаясь на значительной скорости, совершили столкновение с неустановленным мужчиной, после чего скрылись с места происшествия. Затем около 2 часов ночи 14 мая подозреваемые совершили наезд на местного жителя 1980 года рождения, после чего «из хулиганских побуждений нанесли ему многочисленные удары руками и ногами». Мужчина был госпитализирован, где ему оказывается квалифицированная помощь.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к противоправным деяниям в отношении граждан. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. «В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны молодые люди в возрасте 21 года и 20 лет. Один из фигурантов является студентом ВУЗа», — сообщает пресс-служба СК.
Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта.
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