Петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих и устроили драку. Им грозит до 7 лет колонии

По версии следствия, подозреваемые вместе со своими знакомыми на электросамокатах в вечернее время 13 мая на пешеходном тротуаре Невского проспекта, двигаясь на значительной скорости, совершили столкновение с неустановленным мужчиной, после чего скрылись с места происшествия. Затем около 2 часов ночи 14 мая подозреваемые совершили наезд на местного жителя 1980 года рождения, после чего «из хулиганских побуждений нанесли ему многочисленные удары руками и ногами». Мужчина был госпитализирован, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к противоправным деяниям в отношении граждан. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. «В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны молодые люди в возрасте 21 года и 20 лет. Один из фигурантов является студентом ВУЗа», — сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.