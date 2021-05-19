Бастрыкин поручил разработать рекомендации по снижению числа происшествий с электросамокатами

Александр Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию «действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе». Соответствующее письмо надлежит направить губернатору Петербурга Александру Беглову, также будет направлено представление о необходимости профилактики подобных происшествий в главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Поручение Бастрыкина дано после петербургского «дела самокатчиков» — 14 мая молодые люди на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Также глава СК считает необходимым регламентировать правила вождения электросамоката и определить ответственность за случаи нарушения его эксплуатации.

«В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение», — сообщает пресс-служба СК.