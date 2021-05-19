Бастрыкин поручил разработать рекомендации по снижению числа происшествий с электросамокатами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. Документ надлежит направить в адерс властей Петербурга.
-
forden / Shutterstock.com
Александр Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию «действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе». Соответствующее письмо надлежит направить губернатору Петербурга Александру Беглову, также будет направлено представление о необходимости профилактики подобных происшествий в главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Поручение Бастрыкина дано после петербургского «дела самокатчиков» — 14 мая молодые люди на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Также глава СК считает необходимым регламентировать правила вождения электросамоката и определить ответственность за случаи нарушения его эксплуатации.
«В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение», — сообщает пресс-служба СК.
-
Vaha73 / Shutterstock.com
Свое предложение депутат направил в адрес председателя Комитета по транспорту Петербурга Кирилла Полякова. «Это позволит стимулировать рынок к установлению единых правил и обеспечению безопасности как самих пользователей электросамокатов, так и пешеходов, которые их окружают. Комитет по транспорту со своей стороны будет развивать необходимую для кикшеринговых компаний инфраструктуру, в которой заинтересованы и бизнес, и городские власти», — говорится в письме.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Пока власти разрабатывают документ, в городе происходят инциденты с участием электросамокатов. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Один из фигурантов дела арестован. Ранее также стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.