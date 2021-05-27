СК возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании из-за петербургского «дела самокатчиков»

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из кикшеринговых компаний, будучи «обязанными обеспечивать необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей, а также окружающих лиц на всех этапах оказания данных услуг», из «корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года.

Один из них ночью 14 мая 2021 года у дома по Невскому проспекту, двигаясь на значительной скорости, совершил наезд на местного жителя 1980 года рождения. Затем оба молодых человека из «хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары рукам и ногами». Потерпевший был госпитализирован в больницу.

Как отмечают в пресс-службе Следственного комитета, коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

«В последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах. И одна из проблем — это отсутствие единых правил у компаний, предоставляющих услуги аренды такого транспорта. Так, органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка информации из СМИ о бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения электросамокатов гражданам, в том числе несовершеннолетним, которые, управляя ими, совершают наезды на пешеходов. В рамках проверки проверяется информация и о травмировании при этом ребенка в одном из парков города. В настоящее время лица, которые предоставляют в аренду самокаты, установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в СК.