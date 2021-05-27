СК возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании из-за петербургского «дела самокатчиков»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании. По версии следствия, сервис аренды «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», предоставили электросамокаты фигурантам «дела самокатчиков» — они наехали на прохожих, а потом избили одного из них.
-
Vaha73 / Shutterstock.com
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из кикшеринговых компаний, будучи «обязанными обеспечивать необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей, а также окружающих лиц на всех этапах оказания данных услуг», из «корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года.
Один из них ночью 14 мая 2021 года у дома по Невскому проспекту, двигаясь на значительной скорости, совершил наезд на местного жителя 1980 года рождения. Затем оба молодых человека из «хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары рукам и ногами». Потерпевший был госпитализирован в больницу.
Как отмечают в пресс-службе Следственного комитета, коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.
«В последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах. И одна из проблем — это отсутствие единых правил у компаний, предоставляющих услуги аренды такого транспорта. Так, органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка информации из СМИ о бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения электросамокатов гражданам, в том числе несовершеннолетним, которые, управляя ими, совершают наезды на пешеходов. В рамках проверки проверяется информация и о травмировании при этом ребенка в одном из парков города. В настоящее время лица, которые предоставляют в аренду самокаты, установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в СК.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов. Также поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Пока власти разрабатывают документ, в городе происходят инциденты с участием электросамокатов. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Один из фигурантов дела арестован. Ранее также стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате.
Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.