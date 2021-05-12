На сегодняшний день существует «острая необходимость» в решении проблем хаотичной парковки и безопасного передвижения петербуржцев на электросамокатах. К обсуждению привлечены представители законодательной власти, заинтересованные исполнительные органы, УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, представители НКО «Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали». Со стороны кикшеринговых компаний участвуют WHOOSH, «Молния», Urent, «Ассоциация операторов шеринговых средств микромобильности».

Вот какие правила движения для электросамокатов планируют принять в Петербурге:

Ограничить скорость движения электросамокатов по городу до 15 километров в час . В случае, если в настоящее время сервис аренды по техническим причинам не может реализовать данные ограничения, поставщик услуги должен информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения или блокировать аккаунт нарушителя.

. В случае, если в настоящее время сервис аренды по техническим причинам не может реализовать данные ограничения, поставщик услуги должен информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения или блокировать аккаунт нарушителя. Запретить парковать электросамокаты у метро на пути следования горожан .

. Запретить парковать электросамокаты ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств .

. Создать рабочую группу по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов на территории Петербурга при Комитете по транспорту, в рамках которой в ближайшее время будут определены возможные места для парковки самокатов, в том числе виртуальные парковочные места.

«Сегодня мы совместно с кикшеринговыми организациями договорились о реализации необходимых мер, как со стороны города, так и со стороны бизнеса, которые направлены на упорядоченное развитие сервисов аренды самокатов. Передвижение по городу должно быть удобным, комфортным, а главное безопасным для всех участников дорожного движения», — отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.