За два дня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от электросамокатов

За два дня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамоками. Они находятся в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет.
-
Vaha73 / Shutterstock.com
Вечером 1 июня в колпинском парке на острове Чухонка молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика. В момент столкновения ребенок катался по дорожкам на детском самокате. После тяжелой травмы головы ему потребовалась операция, ребенок находится в реанимации.
Около двух часов дня 2 июня на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта на тротуаре была сбита девочка пяти лет. По словам очевидцев, человек на электросамокате не остановился и нахамил в ответ на просьбы вернуться, а к приезду полиции скрылся.
Вечером 2 июня больницу имени Раухфуса доставили еще одного мальчика, который пострадал от электросамоката. 4-летнего ребенка увезли на скорой от дома дома № 134/1 по Московскому проспекту. Как пишет «Фонтанка», у мальчика травма головы, швы будут накладывать под общим наркозом.
Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. 13 мая солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и впал в кому, он пришел в сознание только спустя две недели. 14 мая петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. А СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Кроме того, планируется сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту.
Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.