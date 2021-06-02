За два дня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от электросамокатов

Вечером 1 июня в колпинском парке на острове Чухонка молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика. В момент столкновения ребенок катался по дорожкам на детском самокате. После тяжелой травмы головы ему потребовалась операция, ребенок находится в реанимации.

Около двух часов дня 2 июня на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта на тротуаре была сбита девочка пяти лет. По словам очевидцев, человек на электросамокате не остановился и нахамил в ответ на просьбы вернуться, а к приезду полиции скрылся.

Вечером 2 июня больницу имени Раухфуса доставили еще одного мальчика, который пострадал от электросамоката. 4-летнего ребенка увезли на скорой от дома дома № 134/1 по Московскому проспекту. Как пишет «Фонтанка», у мальчика травма головы, швы будут накладывать под общим наркозом.