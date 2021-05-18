Солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после падения с электросамоката

Солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате. Катаясь по Петербургу, он упал и получил тяжелую травму головы. Сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Он упал с электросамоката, возможно, его сбили. Как именно и когда произошла трагедия, а также как быстро ему смогли оказать помощь, неизвестно. Его начали искать, когда Давид не пришел на спектакль. Нашли его в Мариинской больнице», — приводит «Росбалт» слова источника, близкого к танцору.
По его словам, солисту Мариинского театра провели трепанацию черепа и убрали гематому. Сейчас Давид Залеев находится на аппарата искусственной вентиляции легких и введен в состояние искусственной медикаментозной комы. «К сожалению, прогнозы не очень хорошие», — добавляет источник.
Давид Залеев учился в Академии Русского балета имени Вагановой, окончил Башкирский хореографический колледж. С 2008 года являлся солистом Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля, где исполнял партии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Спартак» и других.
С 2013 года Залеев работает в труппе Мариинского театра. В его репертуаре роли в балетах «Жизель», «Баядерка», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина, где он исполняет роль Щелкунчика-принца, «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и других.
Является заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания, XII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, XII Международного конкурса артистов балета «Арабеск», Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», а также театральной премии Республики Татарстан «Тантана» в номинации «Лучший исполнитель музыкального театра».
Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта.
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