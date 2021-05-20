Какие травмы петербуржцы получают из-за электросамокатов? Рассказал травматолог

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии №1 в Мариинской больнице, травматолога-ортопеда Сергея Черняева, чаще всего столкновения заканчиваются ушибами — таких пациентов много, но врачи из просто не видят, так как пострадавшие не обращаются за медицинской помощью в стационар.

Также после столкновения с электросамокатами далеко не все могут понять, что им необходимо обратиться ко врачу — всему виной действие адреналина. Если через несколько минут после удара у пострадавшего прошла боль, а через несколько часов снова появилась и она нарастает, то, скорее всего, это ушиб или с небольшое растяжение.

«Очень быстро разовьется отек мягких тканей, появится подкожная гематома. Иногда даже можно ощутить так называемые похрустывания и заметить, что в зоне повреждения появилась странная подвижность. Это уже критические признаки, в таком случае надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Иногда бывают ситуации, когда человеку нельзя добираться до травмпункта самостоятельно. Вызвать скорую, которая отвезет пострадавшего в стационар, будет самым правильным решением», — приводит «Доктор Питер» слова травматолога.

Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов. Также поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Пока власти разрабатывают документ, в городе происходят инциденты с участием электросамокатов. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Один из фигурантов дела арестован. Ранее также стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате.