Солист Мариинского театра Давид Залеев пришел в сознание. Он впал в кому после падения с электросамоката

Солист Мариинского театра Давид Залеев, который впал в кому после падения с электросамоката 13 мая, пришел в сознание. Он находится в больнице, врачи наблюдают улучшения в его состоянии.
Давид Залеев был госпитализирован в ночь на 13 мая, в больницу его доставили с травмами головы после падения с электросамоката. Как пишет «Фонтанка», неделю назад артиста перевели из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.
Сегодня, 31 мая, в пресс-службе Мариинского театра сообщили, что Залеев пришел в себя. «Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно», — заявили в театре.
Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. А СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Кроме того, планируется сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту.
Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях.
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