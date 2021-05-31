Солист Мариинского театра Давид Залеев пришел в сознание. Он впал в кому после падения с электросамоката

Давид Залеев был госпитализирован в ночь на 13 мая, в больницу его доставили с травмами головы после падения с электросамоката. Как пишет «Фонтанка», неделю назад артиста перевели из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Сегодня, 31 мая, в пресс-службе Мариинского театра сообщили, что Залеев пришел в себя. «Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно», — заявили в театре.

Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. А СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.