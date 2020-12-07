В Петербурге планируют установить парковки для электросамокатов

В настоящий момент из-за отсутствия достаточной инфраструктуры пользователи электросамокатов зачастую оставляют арендованные средства индивидуальной мобильности в не предназначенных для этого местах — на узких тротуарах или вдоль ограждений, в том числе «исторических». Как отмечает депутат, это «создает неудобства горожанам, а также наносит ущерб объектам культурного наследия».

Заняться обустройством специальных парковочных мест для электросамокатов в Петербурге должна рабочая группа с участием компаний, работающих в сфере аренды электросамокатов, а также Городской центр управления парковками. «Пока мы не успеваем за этим бурно и хаотично развивающимся рынком, но понятные для всех правила должны существовать», — отметил Цивилев.

Напомним, в 2019 году Алексей Цивилев также предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час.