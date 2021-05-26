Власти Петербурга предложили сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту

Аренду электросамокатов в Петербурге предложено сделать доступной только по паспорту. С соответствующей инициативой выступила рабочая группа при Комитете по транспорту. По мнению властей, это позволит сделать кикшеринги недоступными для подростков.
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«Данное предложение есть, мы его сделали. Кикшеринговые компании должны обдумать алгоритм. Это очень принципиально. Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет право пользоваться такой вещью», — заявил зампред Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.
Предполагается, что копия паспорта потребуется при регистрации аккаунта перед арендой электросамоката. Если зарегистрированный пользователь передал свой аккаунт несовершеннолетнему, а тот попал в аварию, совершеннолетний должен понести ответственность.
В настоящий момент один из лидеров кикшеринга в Петербурге, сервис аренды электросамокатов Whoosh, анализирует «тепловую карту» города — чтобы определить места, в которых нужно ввести зоны ограничения скорости. По подсчетам властей, на сегодняшний день на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тысяч самокатов. Из них 11 тысяч приходятся на лидеров — Whoosh, Molnia и Urent.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов. Также поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Пока власти разрабатывают документ, в городе происходят инциденты с участием электросамокатов. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Один из фигурантов дела арестован. Ранее также стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате.
Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях.
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