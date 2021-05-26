Власти Петербурга предложили сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту

«Данное предложение есть, мы его сделали. Кикшеринговые компании должны обдумать алгоритм. Это очень принципиально. Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет право пользоваться такой вещью», — заявил зампред Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Предполагается, что копия паспорта потребуется при регистрации аккаунта перед арендой электросамоката. Если зарегистрированный пользователь передал свой аккаунт несовершеннолетнему, а тот попал в аварию, совершеннолетний должен понести ответственность.

В настоящий момент один из лидеров кикшеринга в Петербурге, сервис аренды электросамокатов Whoosh, анализирует «тепловую карту» города — чтобы определить места, в которых нужно ввести зоны ограничения скорости. По подсчетам властей, на сегодняшний день на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тысяч самокатов. Из них 11 тысяч приходятся на лидеров — Whoosh, Molnia и Urent.