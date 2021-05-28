Дворцовая без электросамокатов, штрафы за нарушение правил и ограничения скорости: какие изменения уже ввели кикшеринговые компании в Петербурге

В Петербурге продолжается работа по регулированию сервисов аренды электросамокатов. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Рассказываем обо всех достигнутых на сегодняшний день договоренностях.
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Компания Whoosh уже ввела ограничения скорости в 15 км/ч на Невском проспекте, площади Восстания и на Лиговском проспекте от площади Восстания до Кузнечного переулка, а также в 20 км/ч на территории парка 300-летия и Приморского парка победы и на Яхтенном мосту. Пользователям сервиса запрещено оставлять самокат и передвигаться на нем на территории ЦПКиО, Летнего сада, Михайловского сада, острове «Новая Голландия».
Компания Urent также ввела ограничение скорости на Невском проспекте, разработала и тестирует функционал ограничения скорости по районам города.
Оба сервиса проводят работу по перемещению самокатов с узких тротуаров, от станций метрополитена и павильонов общественного транспорта.
Компания MOLNIA внесла правки в пользовательское соглашение и отредактировала виртуальные парковочные зоны у метро и остановочных пунктов в мобильном приложении. Силы разработчиков направлены на возможность осуществления зонального ограничения скорости в городе.
Все три крупные кикшеринговые компании — Whoosh, Urent и MOLNIA — согласились полностью очистить Дворцовую площадь от электросамокатов.
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Также сервисы аренды ведут работу по изменению пользовательских соглашений для введения штрафов к петербуржцам, нарушающим правила проката. Вводится практика обмена базой нарушителей — в случае, если человек систематически нарушает правила пользования сервисом аренды самоката, его аккаунт заблокируют, а сам пользователь попадает в единый для всех операторов «черный список» и больше не может брать электросамокаты в аренду. Тестирование планируется начать на следующей неделе.
Как отмечают в Смольном, помимо крупных игроков на рынке аренды электросамокатов в Петербурге выразили готовность к сотрудничеству и согласие с предлагаемыми решениями также небольшие кикшеринговые сервисы.
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В настоящее время прорабатывается вопрос заключения соглашения между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми организациями о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории Петербурга. В документе будут прописаны требования к операторам и определены зоны для размещения самокатов. Также в ближайшее время на базе Городского центра управления парковками будет создан Единый центр обращений для взаимодействия ИОГВ и кикшеринговых компаний.
Кроме того, кикшеринговым компаниям предложено предоставлять электросамокаты в аренду только по паспорту. «Это не попытка ограничить права пользователей проката, это возможность создать механизм контроля правил, которые предусмотрены договорами аренды кикшеринговых компаний. В договорах аренды отмечено, что регистрация возможна только для граждан, достигших 18-летнего возраста. По факту же паспорт в процедуре регистрации отсутствует, что может способствовать как допуску к управлению несовершеннолетних, так и распространению фейковых аккаунтов», — отметил председатель рабочей группы, заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
В ходе совещания также обсудили вопрос оснащения каждого самоката видимым идентификационным номером, в том числе и для возможности его распознавания на камерах наблюдения. На текущий момент такой номер присутствует на раме самокатов, но плохо читаем.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов. Также поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании из-за «дела самокатчиков».
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