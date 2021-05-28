Дворцовая без электросамокатов, штрафы за нарушение правил и ограничения скорости: какие изменения уже ввели кикшеринговые компании в Петербурге

Компания Whoosh уже ввела ограничения скорости в 15 км/ч на Невском проспекте, площади Восстания и на Лиговском проспекте от площади Восстания до Кузнечного переулка, а также в 20 км/ч на территории парка 300-летия и Приморского парка победы и на Яхтенном мосту. Пользователям сервиса запрещено оставлять самокат и передвигаться на нем на территории ЦПКиО, Летнего сада, Михайловского сада, острове «Новая Голландия».

Компания Urent также ввела ограничение скорости на Невском проспекте, разработала и тестирует функционал ограничения скорости по районам города.

Оба сервиса проводят работу по перемещению самокатов с узких тротуаров, от станций метрополитена и павильонов общественного транспорта.

Компания MOLNIA внесла правки в пользовательское соглашение и отредактировала виртуальные парковочные зоны у метро и остановочных пунктов в мобильном приложении. Силы разработчиков направлены на возможность осуществления зонального ограничения скорости в городе.

Все три крупные кикшеринговые компании — Whoosh, Urent и MOLNIA — согласились полностью очистить Дворцовую площадь от электросамокатов.