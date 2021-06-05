Статистика дня: почти половина россиян считают ограничения для электросамокатов необходимыми

Участники опроса — 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 375 городов страны. При этом некоторые респонденты подчеркнули, что готовы к ограничениям «на очень жестком уровне». «Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!», — высказывались они.

Чаще всего россияне отвечали, что необходимо ограничивать скорость самокатов, сегвеев и т.п. средств передвижения до 10–20 км/ч. Большинство предлагали выделить отдельную категорию водительских прав для управления ими. По мнению остальных участников опроса, можно запретить езду по тротуарам и пешеходным зонам.

При этом к законодательному регулированию более положительно настроены мужчины— 52%, среди женщин эту позицию разделили 45%. Кроме того, ограничения были одобрены чаще старшим поколением: 39% среди россиян до 34 лет и 58% среди тех, кому 45 и более.