Статистика дня: почти половина россиян считают ограничения для электросамокатов необходимыми

Около 49% россиян поддержали идею введения ограничений для вождения электросамокатов. Такие меры не устроили лишь 23% опрошенных, еще 28% не смогли ответить на этот вопрос. Это следует из исследования портала Superjob, результаты которого оказались в распоряжении РБК.
Участники опроса — 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 375 городов страны. При этом некоторые респонденты подчеркнули, что готовы к ограничениям «на очень жестком уровне». «Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!», — высказывались они.
Чаще всего россияне отвечали, что необходимо ограничивать скорость самокатов, сегвеев и т.п. средств передвижения до 10–20 км/ч. Большинство предлагали выделить отдельную категорию водительских прав для управления ими. По мнению остальных участников опроса, можно запретить езду по тротуарам и пешеходным зонам.
При этом к законодательному регулированию более положительно настроены мужчины— 52%, среди женщин эту позицию разделили 45%. Кроме того, ограничения были одобрены чаще старшим поколением: 39% среди россиян до 34 лет и 58% среди тех, кому 45 и более.
Напомним, за два дня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамокатами. Они находятся в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет.
Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. 13 мая солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и впал в кому, он пришел в сознание только спустя две недели. 14 мая петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. А СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Кроме того, планируется сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту.
Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях.
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