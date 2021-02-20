Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»

«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», ее разработал Центр имени Чумакова. Сейчас очень важно, чтобы после того, как пройдет контрольная процедура, вся цепочка была выстроена для максимального производства данной вакцины», — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Первая партия из 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» будет запущена в гражданский оборот в середине марта 2021 года.