Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — это «Ковивак» Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Первая партия препарата поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.
«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», ее разработал Центр имени Чумакова. Сейчас очень важно, чтобы после того, как пройдет контрольная процедура, вся цепочка была выстроена для максимального производства данной вакцины», — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Первая партия из 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» будет запущена в гражданский оборот в середине марта 2021 года.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны.
Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Исследования уже запущены Россией совместно с ОАЭ. Еще один «Спутник V» — назальный. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.
18 января России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку смогут все желающие — даже через Госуслуги. Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку.
Также пункты вакцинации откроются в частных клиниках, в ближайшее время — в торговых центрах города. С предложением открыть такие пункты ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки». Центр вакцинации открылся и в Михайловском театре. Теперь «Спутник V» можно поставить в исторических интерьерах на площади Искусств — в сутки обещают принимать по 50 желающих.
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.