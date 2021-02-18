В России разработали еще один вариант вакцины «Спутник V» — назальный. Клинические испытания проведут в Москве

«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве», — написал Собянин в своем блоге.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны.

Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.

18 января России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку смогут все желающие — даже через Госуслуги. Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку.

Также пункты вакцинации откроются в частных клиниках, в ближайшее время — в торговых центрах города. С предложением открыть такие пункты ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки». Центр вакцинации открылся и в Михайловском театре. Теперь «Спутник V» можно поставить в исторических интерьерах на площади Искусств — в сутки обещают принимать по 50 желающих.