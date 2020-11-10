Новая Голландия открывает каток. Уже на этих выходных!

Ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров по-прежнему расположится у Главной сцены — в юбилейный, пятый сезон она превратится в заснеженный зимний лес. Гостей будут развлекать лесные чудища, придуманные командой Творческой Мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лед будет установлена терраса с очагами и креслами. На них можно будет отдохнуть, не снимая коньки.

В этом году диджеи-резиденты радио NHI.FM подготовили для катка музыкальное сопровождение, а ежедневные сеансы в 18:00 станут тематическими. В это время можно будет кататься под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, бразильскую музыку 60-х, калифорнийский яхт-рок, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 традиционно добавится сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.

Трдельники, кофе, какао и горячий чай можно будет купить в киоске на Липовой аллее, расположенном ближе к зданию «Бутылки». Кассы катка откроются там же, во втором киоске по Липовой аллее — ближе к «Дому 12». Все билеты, включая детские, в этом году доступны онлайн. Все необходимые меры для избежания распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены.

Помимо катка, в начале зимы на острове также запланировано открытие Cococouture — fine-dining-проекта Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина. «Бутылка» также обновит список гастрономических резидентов — здесь появятся итальянский, индийский, китайский и гавайский проекты.

Традиционный Новогодний базар отроется на острове 18 декабря и будет работать до 10 января. На свои посты встанут огромные Щелкунчики, а главная елка острова украсит двор «Бутылки».

Каток на острове «Новая Голландия» будет работать с 14 ноября по 14 марта.