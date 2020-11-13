Названа дата открытия «Катка у моря» в «Севкабель Порту». В этом сезоне он станет еще больше!

Площадь ледового поля в этом году увеличится до 2 100 квадратных метров, а панорамный вид на море станет еще выразительнее за счет расширения пространства катка. Ледовую арену теперь можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту.

В центре катка вырастет волшебный лес, новая иллюминация осветит всю площадь ледовой арены. Также «Каток у моря» обзаведется зоной с фудтраками, где можно будет согреться чаем, специальными локациями. и музыкальным сопровождением. Тем, кто неуверенно стоит на коньках, в катании будут помогать инструкторы и их помощники — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.

«Каток у моря» откроется 21 ноября и будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00, время сеанта — 1 час. Гардероб, раздевалка, камера хранения, туалеты и медпункт расположатся холле катка — там же можно будет взять напрокат коньки от 25 до 45 размера.

Стоимость катания составит от 200 до 600 рублей за сеанс — в зависимости от даты и времени. Прокат коньков будет стоить 250 рублей. Билеты в этом году можно будет приобрести онлайн.

Напомним, уже в эти выходные на острове «Новая Голландия» открывается каток. В юбилейный, пятый сезон здесь можно будет покататься на коньках под симфонические хиты большого кино и романтические песни советской эстрады, в перерывах согреваться трдельниками и какао, а после — отдыхать в удобных креслах на террасе.