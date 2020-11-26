«Охта Парк» открывает каток в лесу

Лесной каток оборудован системой охлаждения — покататься можно будет даже при плюсовой температуре воздуха. В вечернее время здесь зажигают подсветку из тысячи разноцветных огней, что позволит, по словам представителей «Охта Парка», погрузить гостей в «красочный мир чудес и волшебства».

Коньки можно взять в прокат, а в перерывах перекусить в кафе с панорамными окнами. Для детей предусмотрен прокат защитных шлемов. Веселые фигурки зверей послужат опорой и помогут начинающим фигуристам сделать первые шаги на коньках.

«Катаясь по извилистым дорожкам лесного катка, можно понаблюдать за очаровательным семейством альпака — Корица, Амиго и их белоснежный малыш Кудряш остались зимовать в «Охта Парке». А в выходные есть шанс покататься вместе с любимцем маленьких гостей курорта — плюшевым Енотом Охтиком», — рассказывают сотрудники курорта.

Открытие катка в лесу запланировано на 28 ноября — только в этот день вход на каток будет бесплатным для всех. В программе мастер-классы по фигурному катанию, за вертушками — идеолог и создатель проекта DiscoTime DJ Slipenberg.

Напомним, уже открыла каток Новая Голландия. В юбилейный, пятый сезон здесь можно покататься на коньках под симфонические хиты большого кино и романтические песни советской эстрады, в перерывах согреваться трдельниками и какао, а после — отдыхать в удобных креслах на террасе. Также «Каток у моря» открылся в «Севкабель Порту». В этом году он стал еще больше, обзавелся новой иллюминацией, а в центре ледового поля вырос волшебный лес.