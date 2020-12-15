В ЦПКиО имени Кирова открывается искусственный каток

Искусственный каток в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове располагается на территории летнего роллердрома. Его площадь — 900 квадратных метров, а территориальное расположение — со стороны Приморского проспекта и кафе «Нота».

Каток будет работать ежедневно с 10:30 до 21:00. В сутки здесь проведут семь сеансов, стоимость билета на которые — от 200 до 350 рублей. Как отмечают в парке, режим работы может быть изменен с учетом погодных условий. На прокат можно взять коньки с 27 по 47 размер.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывает фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и каток в лесу от «Охта Парка».