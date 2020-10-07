На новогоднее оформление Петербурга в 2020 году потратят 182 миллиона рублей. Посмотрите, как по-новому украсят Дворцовый мост

В адресную программу оформления включили более 170 адресов в 18 районах Петербурга. Украшения появятся и в отдаленных от центра города районах — на Гражданском и Приморском проспектах, набережной Черной речки и в Южно-Приморском парке, где установят декоративную композицию «Ротонда».

К 1 декабря украсят Невский и Московский проспекты, а также Пулковское шоссе. К 10 декабря зажгут новогоднее оборудование, за исключением елей — они засияют 20 декабря. В этот же день включат праздничную подсветку на главной новогодней елке на Дворцовой площади, а также на Дворцовом мосту.

В этом году Дворцовый мост получит совершенно новую подсветку, площадь Растрелли у Смольного собора также получит уникальное оформпление — ее украсит декоративная композиция «Часы Ангела». «Фонтанка» показала несколько визуализаций праздничного оформления Петербурга.