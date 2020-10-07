С 9 ноября Петербург начнут украшать к Новому году. В этом году на новогоднее оформление из городского бюджета выделено 182 миллиона рублей — чтобы установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи световых элементов.
На новогоднее оформление Петербурга в 2020 году потратят 182 миллиона рублей. Посмотрите, как по-новому украсят Дворцовый мост
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Фото: Shutterstock.com
В адресную программу оформления включили более 170 адресов в 18 районах Петербурга. Украшения появятся и в отдаленных от центра города районах — на Гражданском и Приморском проспектах, набережной Черной речки и в Южно-Приморском парке, где установят декоративную композицию «Ротонда».
К 1 декабря украсят Невский и Московский проспекты, а также Пулковское шоссе. К 10 декабря зажгут новогоднее оборудование, за исключением елей — они засияют 20 декабря. В этот же день включат праздничную подсветку на главной новогодней елке на Дворцовой площади, а также на Дворцовом мосту.
В этом году Дворцовый мост получит совершенно новую подсветку, площадь Растрелли у Смольного собора также получит уникальное оформпление — ее украсит декоративная композиция «Часы Ангела». «Фонтанка» показала несколько визуализаций праздничного оформления Петербурга.
«Новый объемный, современный и динамичный проект оформления Дворцового моста к Новому 2021 году станет своеобразной «вишенкой» на праздничном Рождественском «торте» украшения города. Мы надеемся, что получим высокие эмоциональные оценки жителей и гостей Санкт-Петербурга», — отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
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