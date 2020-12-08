Впервые с 2012 года главная новогодняя ель Петербурга — живая, а не искусственная. 25-метровое дерево весом 12 тонн срубили днем 7 декабря в деревне Хиттолово во Всеволожском районе и под покровом ночи привезли в город. На украшение 100-летней новогодней красавицы потребуется не менее 10 дней. «Собака.ru» будет показывать фотохронику событий день за днем.
В ночь на 7 декабря: новогоднюю ель везут на Дворцовую площадь.
Утро 8 декабря: ель установили, продолжаются работы по коррекции кроны дерева.
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В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили в Смольном.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и каток в лесу от «Охта Парка».
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