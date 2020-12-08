Впервые с 2012 года главная новогодняя ель Петербурга — живая, а не искусственная. 25-метровое дерево весом 12 тонн срубили днем 7 декабря в деревне Хиттолово во Всеволожском районе и под покровом ночи привезли в город. На украшение 100-летней новогодней красавицы потребуется не менее 10 дней. «Собака.ru» будет показывать фотохронику событий день за днем.