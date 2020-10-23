На Дворцовой площади впервые с 2012 года установят живую новогоднюю ель

В опросе приняли участие около 29 тысяч человек — мнение петербуржцев о том, какой должна быть главная новогодняя ель города, спрашивали на сайте газеты, в социальных сетях и путем телефонного опроса. «Мы выполняли функцию некого оператора голосования. Более 52% горожан предпочли увидеть на Дворцовой площади на новогодние праздники ель из леса. 47,8% оказались сторонниками искусственной», — сказал ТАСС издатель «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

В настоящее время Комитет по печати Петербурга выбирает лесническое хозяйство, из которого живая ель будет доставлена на Дворцовую площадь. Смольный планирует сделать выбор подходящего дерева до 10 декабря и полностью завершить его установку к 20 декабря. В этом году на новогоднее оформление из городского бюджета выделено 182 миллиона рублей — чтобы установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи световых элементов.

Напомним, главная новогодняя ель Петербурга была заменена на искусственное дерево в 2013 году по решению горожан — тогда большинство петербуржцев высказались против вырубки зеленых красавиц в природе. Высота ели традиционно составляет 25 метров — в процессе несения праздничной «службы» ее дополняют новой хвоей, меняют игрушки на пришедшие в негодность. Общее количество шаров разного диаметра составляет порядка 5 тысяч.