Где купить новогоднюю ель в Петербурге прямо сейчас? Все доставки и адреса елочных базаров

До Нового года осталось совсем ничего, а значит самое время поставить дома главный атрибут праздника — новогоднюю ель. Из-за пандемии в этом году часть елочных «мест силы» не откроются — как, например, отказались от базара на острове «Новая Голландия». Спасут и без лишних мук выбора привезут елку на дом службы доставки — от «Самоката» до «Яндекс.Лавки». А если приятных хлопот все-таки хочется, за деревом можно отравиться до ближайшей точки продажи. Раскрываем все явки-пароли и рассказываем, где купить ель в Петербурге прямо сейчас.
Доставить елку на дом в этом году предлагают все службы доставки. В «Самокате» можно приобрести пихту «Нордмана» высотой 1,25-1,5 метра. Она обойдется в пять тысяч рублей. Также в продаже есть обычные русские ели высотой полтора метра и ветви пихты. Привезут и подставку для новогоднего дерева. Нет игрушек? Не беда — их тоже можно найти среди ассортимента.
Пихту можно купить с доставкой на дом и в «Яндекс.Лавке» — дерево высотой до полутора метров и весом 16 килограмм обойдется в 3 990 рублей. Дерево «сроком годности» до 45 дней обещают привести за 15 минут.
В приложении Delivery Club можно купить «Елки от Варламова». Их доставят на следующий день после оформления заказа. Блогер и урбанист предлагает восемь видов пихт различной высоты — от 1 до 3 метров по цене от 6 400 до 30 тысяч рублей. Здесь же можно взять подставки, украшения и гирлянды, а также оформить установку и утилизацию елки.
Взять елку можно и в приложении «Перекресток впрок». В отличие от других доставок, здесь есть как искусственные, так и живые деревья в горшках. Пихта до полутора метров обойдется в 3 990 рублей, от 1,5 до 1,75 метра — 4 990. Обыкновенная ель от 1 до 1,5 метров — 999 рублей, от 1,5 до 2 — 1 299. Дерево в горшочке и даже с украшениями можно взять по цене от 350 рублей. Доставят на следующий день.
Елочные «места силы» открылись на территории «Севкабель Порта» и во дворе Василеостровского рынка. За новогодние деревья здесь отвечают «Yo-Yo Ёлки» — проект фургон-закусочной, трансформирующейся в зимнее время в елочные базары.
У них можно найти уральские ели «от самых маленький до трехметровых» по цене от 900 до 3 100 рублей в зависимости от высоты, елки Коника в горшке трех размеров от 1 900 до 4 300 рублей (их можно пересадить весной!) и пихты от 1 до 2,25 метров — за них просят от 4 800 до 10 300 рублей.
Жителям Васильевского острова елки доставят до дома бесплатно, Центрального и Петроградского районов — за 500 рублей. Подъем до квартиры обойдется в 200 рублей, установка — в 800.
За елью можно отправиться в «Леруа Мерлен». Магазин предлагает пихты «Нордмана» — самая маленькая, высотой до 1 метра 30 сантиметров, обойдется в тысячу рублей, самая большая, высотой от 2,25 до 3 метров, 5 777 рублей. Обыкновенная ель от 1 до 1,3 метров — почти 600 рублей. Также есть сосны в сумках и корзинах, кипарисовики в кашпо и ели Коника в горшке. Можно заказать как доставку, так и самовывоз.
При выборе елки важно помнить несколько простых советов, которые позволят выбрать идеальное дерево. Ветки дерева должны легко гнуться, а ствол покрыт иголками. Перед покупкой можно постучать елкой о землю — чтобы проверить, не осыпается ли она. Самой «живучей» станет пихта — это куда более стойкое дерево, которое может простоять в квартире до месяца и не осыпаться.
Если выбор остановлен именно на елке, эксперты Роскачества советуют покупать ее под самый праздник — после 28 декабря. Принеся домой, дереву следует дать согреться несколько часов, не вынимая и сетки. Затем елку надо обильно «напоить», а также ежедневно опрыскивать из пульверизатора. Также дерево можно поставить в мокрый песок — он хорошо сохранит влагу.
20 декабря по 70 адресам в Петербурге заработали традиционные елочные базары — уличные. Их работа продлится до 31 декабря.
Вот полный список адресов, где можно купить главное новогоднее дерево:
Адмиралтейский район
Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)
Набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)
Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)
Площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)
Василеостровский район
Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)
Улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)
Улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
Улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)
Новосмоленская наб., уч. 33 (южнее д. 1, лит. А)
Выборгский район
2-й Муринский проспект, уч. 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
Проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
Улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения
Улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
Калининский район
Проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
Улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)
Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской
Проспект Просвещения, уч. 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)
Улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
Бестужевская улица, (угол Бестужевской ул. и ул. Замшина)
Кировский район
Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)
Колпинский район
Понтонный, ул. Судостроителей, уч. 1 (у д. 35, по Южной ул.)
Понтонный, Заводская ул., напротив д. 18, лит. А (у ж-д. платформы)
Колпино, бульв. Трудящихся, у д. 35
Красногвардейский район
Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)
Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)
Проспект Энергетиков, уч. 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)
Проспект Металлистов, участок 1, (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)
Улица Стахановцев, участок 1, (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)
Проспект Наставников, д. 21, лит. А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64, (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)
Проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)
Шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции
Среднеохтинский проспект, уч. 35(восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому пр.)
Проспект Металлистов, участок 1, (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции)
Среднеохтинский проспект, участок 1, (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)
Проспект Ударников, участок 1, (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)
Проспект Энтузиастов, уч. 1, (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Красносельский район
Проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140) (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)
Улица Тамбасова, уч. 14 (у д. 4)
Улица Адмирала Трибуца, уч. 15, (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)
Проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)
Маршала Захарова, уч. 35 (у д. 31)
Кронштадтский район
Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)
Московский район
Новоизмайловский проспект, уч. 147 (у д. 1 по Новоизмайловскому пр.)
Варшавская улица, участок 176, (у дома 94, литера А
Улица Ленсовета, участок 174, (у дома 56, литера А)
Улица Орджоникидзе, участок 148, (у дома 15, литера А)
Варшавская улица, участок 181,(у дома 29, корп.1, литера А)
Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
Проспект Космонавтов, участок 168, (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звездной улице)
Алтайская улица, участок 114, (у дома 18/19, литера А)
Бассейная улица, участок 182, (у дома 65 по Бассейной улице)
Улица Ленсовета, участок 175, (напротив дома 9/24, литера А)
Краснопутиловская улица, участок 119, (северо-восточнее дома 96, литера А)
Пулковское шоссе, участок 130, (у дома 13, корпус 1)
Пулковское шоссе, участок 129, (у дома 3, литера А)
Краснопутиловская улица, участок 133, (южнее дома 66, корпус 2, литера)
Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)
Проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)
Невский район
Улица Крыленко, уч. 33 (западнее д. 21, корп. 1, лит. С1)
Искровский проспект, уч. 20 (западнее д. 14)
Улица Седова, уч. 17 (восточнее д. 99, корп. 1, лит. А)
Петроградский район
Пионерская улица, д. 2 (угол Большой Пушкарской ул.)
Приморский район
Туристская ул., уч. 62 (юго-западнее пересечения со Школьной ул.)
Проспект Сизова, (пересечение с пр. Королева)
Проспект Сизова, уч. 8 (юго-западнее пересечения с пр. Королева)
Пушкинский район
Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)
Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д.40А (автобусное кольцо)
Фрунзенский район
Софийская улица, уч. 221, (северо-западнее д. 28, лит. А по Софийской ул.)
Бухарестская улица, уч. 299, (восточнее д. 31, корп. 1, лит. А по Бухаресткой ул.)
Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)
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