Где купить новогоднюю ель в Петербурге прямо сейчас? Все доставки и адреса елочных базаров

Доставить елку на дом в этом году предлагают все службы доставки. В «Самокате» можно приобрести пихту «Нордмана» высотой 1,25-1,5 метра. Она обойдется в пять тысяч рублей. Также в продаже есть обычные русские ели высотой полтора метра и ветви пихты. Привезут и подставку для новогоднего дерева. Нет игрушек? Не беда — их тоже можно найти среди ассортимента.

Пихту можно купить с доставкой на дом и в «Яндекс.Лавке» — дерево высотой до полутора метров и весом 16 килограмм обойдется в 3 990 рублей. Дерево «сроком годности» до 45 дней обещают привести за 15 минут.