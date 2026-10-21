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Что Где Есть

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Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2026 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов (было отдано более 114 000 голосов!), из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. В 2026 году впервые в истории нашей премии редакция назвала лауреатов в номинациях «Рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Мы также решили, что победителей в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — в этой категории голосовали рестораторы и шеф-повара Петербурга. 

Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!

Рестораторы 20-летия

  • Алексей Алексеев
  • Владимир Басов
  • Галина Белоусова
  • Анри Бер, Роман Киселев, Стивен Шарма
  • Дмитрий Блинов, Ренат Маликов 
  • Катя Бокучава
  • Алексей Буров
  • Сергей Глазунов, Клим Жуков
  • Артем и Алексей Гребенщиковы
  • Назар Коломиец, Мария Дементьева, Андрей Ермишкин
  • Марк Лапин 
  • Алена Мельникова
  • Арам Мнацаканов
  • Эдуард Мурадян
  • Леонид Ноткин, Иван Третьяков
  • Михаил Соколов, Тимур Дмитриев
  • Надежда Третьякова 
  • Антонио Фреза 
  • Наталья Цыпленко, Светлана Яковлева
  • Александр Шавлиашвили

Лучший шеф-повар

ВЕРОНИКА ГОЛДБЕРГ

Роман Киселев (Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа», Solids)

Лучший новый авторский ресторан

«Баски & Монегаски»
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Баски & Монегаски»

«Баски & Монегаски»

Self Edge Chinois
Фото предоставлено пресс-службой Self Edge Chinois

Self Edge Chinois

  • «Баски & Монегаски»
  • Self Edge Chinois

Лучшая барная команда

  • «Ипполит», «Федя, дичь!», «Наденька» (Карина Карелина, Игорь Михайлюк, Леонид Самерханов) 
  • «У Ларисы», «У Марьи» (Стас Федулин, Мария Шипуля) 
  • «Хроники» (Петр Биргер, Глеб Борисов, Ася Храмченкова) 
  • AF Brew (Артем Кольчуков, Никита Филиппов) 
  • Follow The Rabbits (Игорь Зернов, Николай Киселев, Артем Перук) 
  • Orthodox, ARKA (Леонид Ноткин, Дима Суворов, Иван Третьяков) 
  • Perfect Bars Team (Иван Ляшук, Владимир Николаев)

Лучший новый ресторан на каждый день

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Brasserie by Academia

Brasserie by Academia

Лучший новый музыкальный бар

Michèle
Фото предоставлено пресс-службой Michèle

Michèle

Catch 22
Фото предоставлено пресс-службой Catch 22

Catch 22

  • Michèle
  • Catch 22

Лучшая гастрономическая бутербродная

Фото предоставлено пресс-службой «Бутербродной»

«Бутербродная»

Прорыв среди шеф-поваров

Фото предоставлено пресс-службой «Пища династии Минь»

Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)

Лучший концепт-сомелье

Фото предоставлено пресс-службой ресторанов Алексея Алексеева

Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)

Лучший авторский сет

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Bourgeois Bohemians

Bourgeois Bohemians

Лучший зеленый салат

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Saviv

Saviv — Большой зеленый салат с дзадзики и авокадо

Лучший гастрономический стритфуд

Фото предоставлено пресс-службой Probka

Probka — Пицца с лососем и черной икрой

Лучший шашлык

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Stroganoff Bar & Grill

Stroganoff Bar & Grill

Выбор редакции

Фото предоставлено пресс-службой «Астории»

«Астория»

Культурно-гастрономическое пространство года

Фото предоставлено пресс-службой VOKZAL 1853

VOKZAL 1853

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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