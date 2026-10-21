Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2026 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов (было отдано более 114 000 голосов!), из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. В 2026 году впервые в истории нашей премии редакция назвала лауреатов в номинациях «Рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Мы также решили, что победителей в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — в этой категории голосовали рестораторы и шеф-повара Петербурга.
Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!
- Алексей Алексеев
- Владимир Басов
- Галина Белоусова
- Анри Бер, Роман Киселев, Стивен Шарма
- Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
- Катя Бокучава
- Алексей Буров
- Сергей Глазунов, Клим Жуков
- Артем и Алексей Гребенщиковы
- Назар Коломиец, Мария Дементьева, Андрей Ермишкин
- Марк Лапин
- Алена Мельникова
- Арам Мнацаканов
- Эдуард Мурадян
- Леонид Ноткин, Иван Третьяков
- Михаил Соколов, Тимур Дмитриев
- Надежда Третьякова
- Антонио Фреза
- Наталья Цыпленко, Светлана Яковлева
- Александр Шавлиашвили
Роман Киселев (Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа», Solids)
- «Баски & Монегаски»
- Self Edge Chinois
- «Ипполит», «Федя, дичь!», «Наденька» (Карина Карелина, Игорь Михайлюк, Леонид Самерханов)
- «У Ларисы», «У Марьи» (Стас Федулин, Мария Шипуля)
- «Хроники» (Петр Биргер, Глеб Борисов, Ася Храмченкова)
- AF Brew (Артем Кольчуков, Никита Филиппов)
- Follow The Rabbits (Игорь Зернов, Николай Киселев, Артем Перук)
- Orthodox, ARKA (Леонид Ноткин, Дима Суворов, Иван Третьяков)
- Perfect Bars Team (Иван Ляшук, Владимир Николаев)
Brasserie by Academia
- Michèle
- Catch 22
«Бутербродная»
Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)
Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)
Bourgeois Bohemians
Saviv — Большой зеленый салат с дзадзики и авокадо
Probka — Пицца с лососем и черной икрой
Stroganoff Bar & Grill
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