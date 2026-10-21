Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2026 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов (было отдано более 114 000 голосов!), из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. В 2026 году впервые в истории нашей премии редакция назвала лауреатов в номинациях «Рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Мы также решили, что победителей в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — в этой категории голосовали рестораторы и шеф-повара Петербурга.

Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!