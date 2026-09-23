10 лучших шеф-поваров Петербурга 2026

Владимир Чистяков (Poool bistro, Santa Gloria)



Путь от дизайнера и журналиста до звезды гастросторителлинга, шефа и совладельца ресторанов Чистяков пролетел на приличной скорости и приземлился в Москве («Культура встречи»), Дубае (две Alba, Bisou и Himitsu!), а теперь и в не чужом ему Петербурге. Весной 2026 года он открыл Poool на углу Некрасова — гибрид шампань-бара и авторского бистро с диджеем, канделябрами и фингерфудом. С этим форматом Чистяков уже дико востребован на гастролях — то в саду Особняка Мясникова, то во дворе на районе. Потому что сочетает лучшее, понятное и самое дорогое (сердцу): к магнумам великого шампанского подает кильку собственного маринада с сальсой из рамиро и зеленого чили, а еще авторскую жареху с черными лисичками, подосиновиками, опятами, сморчками и белыми грибами со своей сибирской родины.