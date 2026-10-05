8 шеф-поваров Петербурга, имена которых надо выучить прямо сейчас

Роман Найзабеков («Белый рябчик», «Круч»)

У него было два килограмма риса, три пароварки и 12 часов ручного труда и раздумий — так Найзабеков начинал свою гастрокарьеру в челябинском сервисе доставки роллов. А сейчас Роман руководит кухнями сразу двух ресторанных проектов в модном «Отеле 6/3», занявшем отреставрированное здание начала XX века в центре Петроградки. Вот что бывает при сплаве дикого упорства с большой фантазией! В ресторане «Белый рябчик» шеф поставил затейливую русскую кухню с солянкой на подкопченном бульоне и мозговой костью (подсказка: это мясное масло лучше всего намазать на пирожок с картофелем!). А в кафе «Круч» делает акцент на нескучные завтраки — немедленно пробуйте зеленые оладьи и душеспасительный английский маффин с котлетой.