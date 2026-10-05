8 шеф-поваров Петербурга, имена которых надо выучить прямо сейчас

Редакция Собака.ru следит за новыми лицами и поварами, которые успели капитально себя переизобрести. Знакомьтесь с номинантами категории «Прорыв среди шеф-поваров» премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 и голосуйте за любимого шефа!
Олег Азимов (Michèle, «Счастье»)
В богатом на виды (Исаакиевский собор!) и развлечения (кинотеатр с обслуживанием и препати!) ресторане соответственно впечатляет и меню: тут больше семидесяти позиций от мини-брецелей с уткой и сашими до бургера и седла барашка. Но шеф-повар Олег Азимов, набивший руку за 13 лет в сети «Счастье», берет не количеством, а смелостью: вместо классического тартара из говядины готовит версию с сорбетом из морских ежей, щавелем и сладким печеным рамиро, а в луковый суп добавляет красное вино и запекает корочку под твердым французским сыром конте прямо в тарелке.
Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)
В Петербурге баскско-монегаскской кухней первым занялся шеф-повар Вячеслав Гнедовский. За гастрономическую культуру Монако у него отвечают рыба-меч и большеглазый тунец, а за вайбы Эускади — пирожки эмпанадас с говядиной и соусом из риохи. Лучшая пара к любому из этих блюд (а еще к шатобриану идеальной прожарки и стейку мачете!) — оливки, которые Гнедовский делает на гриле: сначала маринует их с тимьяном и розмарином, после – жарит с добавлением топленого говяжьего жира, а затем подает на столы или закатывает в банки.
Лука Де Астис (Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg)
Как только преподаватель стамбульского филиала главной гастрономической школы мира Le Cordon Bleu взялся шествовать в отеле Four Seasons Lion Palace, так сразу же решительно перезагрузил меню во всех его ресторанах. Для нашего любимого бранч-спота — «Чайной гостиной» — вместо котлеты придумал курицу по-киевски, в азиатский Sintoho ввел суп с ювелирными вонтонами и креветками в пикантном бульоне, а в итальянский Percorso — спагетти китарра квадратной формы с кремом из чеснока конфи и умамной тертой боттаргой.
Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)
Выходец из «Китайской грамоты» ресторатора Александра Раппопорта шеф-повар Сергей Ким — автор лучшей утки по-пекински по версии премии «Что где есть в Петербурге»-2024. Аутентичная подача в пять курсов (от хрустящей кожи с сахаром до жареных костей с мясом!) в «Пище династии Минь» настолько зашла петербуржцам, что Сергея позвали и в новый проект «Шалман» в доме Мурузи от музея «Полторы комнаты» и бара El Copitas. Там Ким пишет биографию Иосифа Бродского с помощью печени по-венециански, макарон по-флотски и цыпленка тапака.
Роман Найзабеков («Белый рябчик», «Круч»)
У него было два килограмма риса, три пароварки и 12 часов ручного труда и раздумий — так Найзабеков начинал свою гастрокарьеру в челябинском сервисе доставки роллов. А сейчас Роман руководит кухнями сразу двух ресторанных проектов в модном «Отеле 6/3», занявшем отреставрированное здание начала XX века в центре Петроградки. Вот что бывает при сплаве дикого упорства с большой фантазией! В ресторане «Белый рябчик» шеф поставил затейливую русскую кухню с солянкой на подкопченном бульоне и мозговой костью (подсказка: это мясное масло лучше всего намазать на пирожок с картофелем!). А в кафе «Круч» делает акцент на нескучные завтраки — немедленно пробуйте зеленые оладьи и душеспасительный английский маффин с котлетой.
Егор Рыбалко (Casper)
Авторские соусы — сильная сторона и гастрономический крестраж шеф-повара хайпового бистро Casper Егора Рыбалко: винно-мясным бордолез и маслом с костным мозгом он оркестрирует бавет, а по четвергам дает кавер заглавного блюда парижского Le Relais de l'Entrecôte — топ-сирлойн под сложнейшим соусом антрекот из 12 ингредиентов (главное тут техника готовки, которая позволяет удержать нестабильный соус). Свой респект судаку со сложным соусом на основе маринованных мидий и эстрагона, флэт-брэдам и салату с фенхелем и красным апельсином выразили рестораторы в разлете от Блинова до Собчак.
Максим Шаршов (Wawelberg)
Шеф всех гастропроектов пятизвездочного отеля в историческом палаццо (чем не флорентийский дом Медичи-Риккарди?) организует высокую европейскую кухню с учетом подзолистых почв Ленобласти и Карелии. Интерьер ресторана Minerals оформлен натуральными пластинами чароита и оникса, а в меню шеф-походник привечает дары природы, дополняя тартар из оленя облепихой и чипсом из ягеля, вымоченного в брусничном соке, а томленые в красном вине щеки сервирует с ржаной кашей и белыми грибами.
Анатолий Шурубура (Mill)
Дипломированный дизайнер интерьера на максималках реализовал свои хард-скиллы и в гастрономии. Шеф-повар фэнси-пиццерии Mill с акцентом на ферментацию видит блюдо сразу в трех измерениях. Равиоли начиняет картофельным кремом на молоке, предварительно настоянном на сене, — отсюда тонкий аромат поля и дыма костра. Баклажан запекает в крафтовой дровяной печи на березе и снабжает тофу, который коптит с помощью угля. Эта небольшая отсылка к Азии — привет тайскому периоду карьеры. Толя работал chef de partie в ресторане Haoma, отмеченном звездой Michelin.
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