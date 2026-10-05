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8 шеф-поваров Петербурга, имена которых надо выучить прямо сейчас

Редакция Собака.ru следит за новыми лицами и поварами, которые успели  капитально себя переизобрести. Знакомьтесь с номинантами категории «Прорыв среди шеф-поваров» премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 и голосуйте за любимого шефа!

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Michèle

Олег Азимов (Michèle, «Счастье»)

В богатом на виды (Исаакиевский собор!) и развлечения (кинотеатр с обслуживанием и препати!) ресторане соответственно впечатляет и меню: тут больше семидесяти позиций от мини-брецелей с уткой и сашими до бургера и седла барашка. Но шеф-повар Олег Азимов, набивший руку за 13 лет в сети «Счастье», берет не количеством, а смелостью: вместо классического тартара из говядины готовит версию с сорбетом из морских ежей, щавелем и сладким печеным рамиро, а в луковый суп  добавляет красное вино и запекает корочку под твердым французским сыром конте прямо в тарелке.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Баски & Монегаски»

Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)

В Петербурге баскско-монегаскской кухней первым занялся шеф-повар Вячеслав Гнедовский. За гастрономическую культуру Монако у него отвечают рыба-меч и большеглазый тунец, а за вайбы Эускади — пирожки эмпанадас с говядиной и соусом из риохи. Лучшая пара к любому из этих блюд (а еще к шатобриану идеальной прожарки и стейку мачете!) — оливки, которые Гнедовский делает на гриле: сначала маринует их с тимьяном и розмарином, после – жарит с добавлением топленого говяжьего жира, а затем подает на столы или закатывает в банки.

Фото предоставлено пресс-службой Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Лука Де Астис (Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg)

Как только преподаватель стамбульского филиала главной гастрономической школы мира Le Cordon Bleu взялся шествовать в отеле Four Seasons Lion Palace, так сразу же решительно перезагрузил меню во всех его ресторанах. Для нашего любимого бранч-спота — «Чайной гостиной» — вместо котлеты придумал курицу по-киевски, в азиатский Sintoho ввел суп с ювелирными вонтонами и креветками в пикантном бульоне, а в итальянский Percorso — спагетти китарра квадратной формы с кремом из чеснока конфи и умамной тертой боттаргой.

Фото предоставлено пресс-службой «Пищи династии Минь»

Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)

Выходец из «Китайской грамоты» ресторатора Александра Раппопорта шеф-повар Сергей Ким — автор лучшей утки по-пекински по версии премии «Что где есть в Петербурге»-2024. Аутентичная подача в пять курсов (от хрустящей кожи с сахаром до жареных костей с мясом!) в «Пище династии Минь» настолько зашла петербуржцам, что Сергея позвали и в новый проект «Шалман» в доме Мурузи от музея «Полторы комнаты» и бара El Copitas. Там Ким пишет биографию Иосифа Бродского с помощью печени по-венециански, макарон по-флотски и цыпленка тапака.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Белый рябчик»

Роман Найзабеков («Белый рябчик», «Круч»)

У него было два килограмма риса, три пароварки и 12 часов ручного труда и раздумий — так Найзабеков начинал свою гастрокарьеру в челябинском сервисе доставки роллов. А сейчас Роман руководит кухнями сразу двух ресторанных проектов в модном «Отеле 6/3», занявшем отреставрированное здание начала XX века в центре Петроградки. Вот что бывает при сплаве дикого упорства с большой фантазией! В ресторане «Белый рябчик» шеф поставил затейливую русскую кухню с солянкой на подкопченном бульоне и мозговой костью (подсказка: это мясное масло лучше всего намазать на пирожок с картофелем!). А в кафе «Круч» делает акцент на нескучные завтраки — немедленно пробуйте зеленые оладьи и душеспасительный английский маффин с котлетой.

Фото предоставлено пресс-службой Casper

Егор Рыбалко (Casper)

Авторские соусы — сильная сторона и гастрономический крестраж шеф-повара хайпового бистро Casper Егора Рыбалко: винно-мясным бордолез и маслом с костным мозгом он оркестрирует бавет, а по четвергам дает кавер заглавного блюда парижского Le Relais de l'Entrecôte — топ-сирлойн под сложнейшим соусом антрекот из 12 ингредиентов (главное тут техника готовки, которая позволяет удержать нестабильный соус). Свой респект судаку со сложным соусом на основе маринованных мидий и эстрагона, флэт-брэдам и салату с фенхелем и красным апельсином выразили  рестораторы в разлете от Блинова до Собчак.

Фото предоставлено пресс-службой Wawelberg

Максим Шаршов (Wawelberg)

Шеф всех гастропроектов пятизвездочного отеля в историческом палаццо (чем не флорентийский дом Медичи-Риккарди?) организует высокую европейскую кухню с учетом подзолистых почв Ленобласти и Карелии. Интерьер ресторана Minerals оформлен натуральными пластинами чароита и оникса, а в меню шеф-походник привечает дары природы, дополняя тартар из оленя облепихой и чипсом из ягеля, вымоченного в брусничном соке, а томленые в красном вине щеки сервирует с ржаной кашей и белыми грибами.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mill

Анатолий Шурубура (Mill)

Дипломированный дизайнер интерьера на максималках реализовал свои хард-скиллы  и в гастрономии. Шеф-повар фэнси-пиццерии Mill с акцентом на ферментацию видит блюдо сразу в трех измерениях. Равиоли начиняет картофельным кремом на молоке, предварительно настоянном на сене, — отсюда тонкий аромат поля и дыма костра. Баклажан запекает в крафтовой дровяной печи на березе и снабжает тофу, который коптит с помощью угля. Эта небольшая отсылка к Азии — привет тайскому периоду карьеры. Толя работал chef de partie в ресторане Haoma, отмеченном звездой Michelin.

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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