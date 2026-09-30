6 лучших гастрономических бутербродных Петербурга 2026

Low Kitchen

Стоять два часа в очереди к фудтраку за сэндвичем из японского молочного хлеба хоккайдо и хрустящего цыпленка со сладким луком? Конечно, да! Петербуржцы делают это строго по расписанию каждый летний уикенд, ведь проект экс-шефа ресторана Harvest Юрия Келько — настоящий бэнгер теплого сезона. Заготовки он делает в собственном доме на колесах Airsteam, а раздает - огня и черного трюфеля на сэндвичи - уже из фургона Chevrolet Step Van 1985-го года. Фанфакт: Юрий — лауреат премии Собака.ru «Топ30. Самые знаменитые люди Уфы» с наградой за гриль-ресторан в багажнике своего авто еще в 2016 году.

Южная дорога, 15