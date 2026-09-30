6 лучших гастрономических бутербродных Петербурга 2026

Бутерброды — наше все! Особое ленинградское отношение к хлебу плюс горячий тренд на бейглы, сэндвичи и гриль-чизы породили бутерброды всех мастей с черным трюфелем, шницелем и божественным ростбифом. Голосуйте за лучшую бутербродную здесь!
«Бутербродная»
«Б» for buterbrod. Иван Бойко, участник андеграундного творческого объединения «Богема Ленинград» держит на задворках «Ленфильма» дерзкий гараж-бар, где работники киностудии встречают сникерхэдов и стритвир-модников. На завтрак они берут сэндвич с глазуньей, хашбрауном и беконом, а ближе к вечеру — с боком поросенка в соусе демигляс с чеддером и китайским майонезом. Есть и вег-версия с грибами, зеленым листом и луковым мармеладом. А еще в «Бутербродной» всегда отлетевшие спешлы: от коллаборации с самым знаменитым моноколесником Петербурга Эдуардом Кичигиным до хлебных жаб.
Каменноостровский просп., 10Б
«Кусацу»
«Кусацу» открыла бывший редактор петербургского лайфстайл-медиа «Щука» Полина Писаренко — и доказала, что в кафе «на районе» можно найти классный авторский стритфуд. Изумительные японские кацу-сандо — не единственная роскошь в меню токийского матча-бистро между набережной Обводного канала и Технологическим институтом: здешний сэндвич на ремесленном молочном хлебе с яичным салатом, шнитт-луком и яйцом-шестиминуткой немедленно спасет от похмелья, а тот, что с фирменным шницелем, свежим зеленым салатом, соусом тонкацу и битыми огурцами — ваш лучший друг на пикнике, в офисе или на домашней вечеринке.
7-я Красноармейская ул., 9
«Старт»
Крафтовую революцию в Петербурге 2010-х совершили пивовары AF Brew, и они же раскачали район Обводного канала в целый гастрокластер во главе с Курляндской улицей. Теперь через стенку от их тапрума в здании бывшего пивоваренного завода «Степан Разин» работает филиал кафе «Старт» — хлебобулочная, открытая совместно с кофейной компанией «Сварщица Екатерина». Тут развернули целое производство: пекут круассаны и берлинеры, тартин и бородинский хлеб, готовят сэндвичи, закладывают в багет песто и щедрую порцию мортаделлы, а в хоккайдо — пасту из креветок.
Курляндская ул., 48
Kona
Бейгл теперь — главная петербургская булка. Пухлый сттритфуд-космополит словил третью волну популярности в Европе и тут же обзавелся официальным представительством в городе на Неве. В Kona делают идеальный по плотности теста и текстуре бейгл, формулу которого (безуспешно) пытаются разгадать шеф-кондитеры соседних пекарен. В начинках — ностальгическая докторская c сыром и сливочным маслом, тунец со свежими овощами и ромейном, ростбиф с салатом коул слоу и трюфельным соусом, плюс десертный вариант с кофе и соленой карамелью. Лайфхак для тревожников и любителей похрустеть: если попросите, пшеничную булочку с легкостью заменят на цельнозерновую.
Большой просп. Петроградской стороны, 13/4
Low Kitchen
Стоять два часа в очереди к фудтраку за сэндвичем из японского молочного хлеба хоккайдо и хрустящего цыпленка со сладким луком? Конечно, да! Петербуржцы делают это строго по расписанию каждый летний уикенд, ведь проект экс-шефа ресторана Harvest Юрия Келько — настоящий бэнгер теплого сезона. Заготовки он делает в собственном доме на колесах Airsteam, а раздает - огня и черного трюфеля на сэндвичи - уже из фургона Chevrolet Step Van 1985-го года. Фанфакт: Юрий — лауреат премии Собака.ru «Топ30. Самые знаменитые люди Уфы» с наградой за гриль-ресторан в багажнике своего авто еще в 2016 году.
Южная дорога, 15
Nil’s deli
На волне успеха корнера Nil’s deli на Василеостровском рынке Игорь Мудрак, бывший топ-менеджер гастроимперии Антонио Фреза, открыл с супругой Ниёле одноименную бутербродную на Петроградской стороне. Фокаччу здесь готовят по итальянской технологии на закваске бига (с минимальным количеством дрожжей). Именно эта густая опара бустит тесто, делая его сверхпластичным. Такие сытные сэндвичи не терпят суеты: готовы через каких-то 48-часов брожения и 14 часов выпечки! Наш фаворит — с сочным шницелем из куриного бедра, коул слоу, юдзу и расплавленным на огне сыром эмменталь.
Съезжинская ул., 4
Комментарии (0)