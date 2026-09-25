Лучший зеленый салат в Петербурге 2026

Классный зеленый салат — это база! Фермерские овощи, сложный дрессинг, редкие ингредиенты — рассказываем, к кому идти за клетчаткой прямо сейчас и призываем голосовать за лучший салат на ваш нескромный взгляд.
AGA
Зеленый салат с авокадо и брокколи
Зеленый салат с авокадо и брокколи в средиземноморском видовом ресторане Aga котируют фитнес-богиня Анастасия Миронова, прима театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова и блогер-миллионник и мать семерых детей Анна Семак. Шеф Павел Сухопаров мини-шпинат, ромейн и фриссе смешивает с авокадо, брокколи и бобами эдамаме, заправляет легким дрессингом на основе меда, горчицы и масла из крупных сицилийских D.O.P. оливок (выращены в долине Беличе!), а на украшение пускает пармезан 36-ти месячной выдержки.
Animals
Зеленый фермерский салат с кешью творогом и кольраби
От французского редиса с ботвой, молодой спаржи и белой репы до маринованного пакчой, клубники и мелотрии: шеф-повар Борис Кондратьев меняет набор ингредиентов зеленого салата в зависимости от сезона. Зелень и овощи для этого гастрономического гербария приезжают с семейной фермы «О, Батат» из Ростова-на-Дону и небольшой собственной фермы «Анималс» в Ленобласти. Неизменными остаются две вещи — кешью-творог на кокосовом молоке с белым перцем и лакто-цедра лимона.
Bellevue
Зеленый салат с брокколини
Зеленые пшеничные поля Ван Гога не такие зеленые, как этот салат у шеф-повара Николая Хвалынского. Брокколини и спаржу в сезон он заказывает у своего французского тезки — фермера из Подмосковья Николя Буассе. А вдохновил на это блюдо Хвалынского огород, который команда высаживает на высотной террасе ресторана «Бельвью» второй год подряд. Летом с собственных грядок прямо в тарелку отправляются шпинат, рукола и мята редкого сорта – шоколадная. В качестве заправки — экстрасвежее песто из щавеля с добавлением маринованных артишоков.
Bist
Зеленый салат с авокадо и брокколи
Ресторан «Бист» Михаила Соколова и Тимура Дмитриева в Андреевском дворе славится мясом, но здешний зеленый салат в топе продаж. Его выбирают как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к рибаю, фланку и мачете, чтобы добрать клетчатки (этим лайфхаком пользуются каллиграфутурист Покрас Лампас и актер Данила Козловский!). Еще бы - брокколи и зеленый горошек, семена льна и кунжут, авокадо и пышная подушка зелени - мощнейшие источники пищевых волокон.
Saviv
Большой зеленый салат с дзадзики и авокадо
Saviv в старинном особняке Слепцова любим за соленые лимоны и мраморный фонтан, запеканку на завтрак и антикварное пианино, но редакция Собака.ru особенно салютует большому зеленому салату. Его мы ценим за многофигурность композиции. Тут хрустящий ромейн и кейл, салаты лоло бьонда и лоло росса, огурец и маринованные цукини, дайкон и брокколи. Дрессинг к овощам — с восточным акцентом, из соевого соуса, сока лайма, меда и оливкового масла. Завершают блюдо дзадзики с запеченным чесноком и пригоршня орехов и семечек.
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