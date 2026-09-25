Лучший зеленый салат в Петербурге 2026

Bellevue

Зеленый салат с брокколини

Зеленые пшеничные поля Ван Гога не такие зеленые, как этот салат у шеф-повара Николая Хвалынского. Брокколини и спаржу в сезон он заказывает у своего французского тезки — фермера из Подмосковья Николя Буассе. А вдохновил на это блюдо Хвалынского огород, который команда высаживает на высотной террасе ресторана «Бельвью» второй год подряд. Летом с собственных грядок прямо в тарелку отправляются шпинат, рукола и мята редкого сорта – шоколадная. В качестве заправки — экстрасвежее песто из щавеля с добавлением маринованных артишоков.