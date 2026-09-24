Лучшие барные команды Петербурга 2026

Петербург – город четырех революций! К последней, барной, приложили руку с запалом эти семь команд. Отмечаем комьюнити профи, которые эпично выступали в сезоне 2025/2026.

Важно! В этом году голосования в этой категории не будет, наградные тарелки получат все участники.