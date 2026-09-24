Лучшие барные команды Петербурга 2026

Петербург – город четырех революций! К последней, барной, приложили руку с запалом эти семь команд. Отмечаем комьюнити профи, которые эпично выступали в сезоне 2025/2026.
Важно! В этом году голосования в этой категории не будет, наградные тарелки получат все участники.
«Ипполит», «Федя, дичь!», «Наденька»
Карина Карелина, Игорь Михайлюк, Леонид Самерханов
Авторы всенародно любимых питейных заведений, шашлычной «Федя, дичь!», рюмочных «Ипполит» и «Наденька», Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк готовят лучшие настойки и мацераты (два десятка вкусов!) по версии ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. Бонусом команда заработала большой капитал респекта своей душевно-ностальгической кухней: пельмени под клюкву в «Ипполите», шикарно исполненная свиная рулька с квашеной капустой и бокалом ледяного пива в «Феде» и кубанский борщ под рюмку водки в «Наденьке» — вот вам готовый маршрут для счастливого бархоппинга.
«У Ларисы», «У Марьи»
Стас Федулин, Мария Шипуля
Главные трикстеры Петербурга – Мария Шипуля и Стас Федулин! В легендарных “Ларисочных” женят чебуреки с шампанским, печень на углях – с настойкой “скитлс”, а рейверские техно-дискотеки из 90-х – с зумерами. Скоро чебуречная “У Ларисы” заявит о себе и в столице, а пока следим за петербургским расширением - русской пельменно-котлетной рюмочной “У Марьи”, где шеф-бартендер Павел Пушкарев смешивает свою версию мичелады на “чебурековке”, IPA и ликере из смолы. А еще у Шипули и Федулина есть свой закрытый алко-клуб «Адище города» с нарядными светскими вечеринками, кабаре-бурлеском и диджеями.
«Хроники»
Петр Биргер, Глеб Борисов, Ася Храмченкова
«Хроники» — флагман квартала писателей и прародитель формата неорюмочных. Когда в 2013 году Петр Биргер, Глеб Борисов и Ася Храмченкова запустили свой бар, для нас разблокировались гастрономические специалитеты Северной Европы (балтийская килька плюс токсовский сидр равно любовь!), а улица Некрасова превратилась в алкомагистраль. Сегодня в «Хрониках» историк Лев Лурье, режиссеры Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский закусывают рюмку чачи селедкой в северных маринадах из рук бессменного бармена Никиты Давыдова (работает уже 13 лет!)
AF Brew
Артем Кольчуков, Никита Филиппов
Пионеры локального пивоварения AF Brew вывели крафт-производство на общероссийский уровень. Их пиво одним из первых среди ремесленных появилось в независимых барах. Кроме тапрума и бочкового баррель-рума у ребят 5 точек общепита: великий пивной бар Redrum, Camorra Isola Grande с тончайшей пиццей, неорюмочная “Хоровод” с настойками и технодистиллятами, мультифункциональное городское кафе “Старт” в самом спортивном кластере на набережной Карповки и “Старт Булочная” со свежей выпечкой и бранчами. Каждый год AF Brew устраивают главный смотр достижений отрасли Lobotomy Day (в 2026 году фестиваль посетили больше 2000 человек) и самые вирусные события вроде чемпионата по открыванию пивных бутылок.
Follow the Rabbits
Игорь Зернов, Николай Киселев, Артем Перук
У триумвирата Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева шесть горячо любимых всеми (явку делают и местные, и туристы!) заведений в Петербурге. Во дворе-колодце они построили лиминальный храм коктейля El Copitas Bar, взлетавший на восьмую строчку важнейшего барного рейтинга The World’s 50 Best Bars. За стойку аперитивного итальяно-бара с брызжущим негрони фонтаном Олегом позвали исключительно барледи в белоснежных кителях. Дважды выступили в коллаборации с музеем «Полторы комнаты», открыв в доме Мурузи китайский бар и закусочную «Пища династии Минь» (кузница лучших уток по-пекински!), а недавно – и «Шалман», посвященный Иосифу Бродскому. Оба проекта оформил легенда «бумажной архитектуры» однофамилец Александр Бродский.
Orthodox, ARKA
Леонид Ноткин, Дима Суворов, Иван Третьяков
Адепты а-ля рюс Леонид Ноткин, Дмитрий Суворов и Иван Третьяков первыми в России посвятили бар отечественным полугарам, хлебным винам и самогону, а коктейли – Чайковскому, Чехову и Ахматовой. Блоковскую “Аптеку” на ромашковой настойке и крыжовенном вермуте здесь закусывают тартаром из сельди с соусом из антоновки, а «Вишневый сад» на самогоне с шоколадным биттером – фермерскими сырами. Второй адрес команды — Большая Конюшенная, где находится главный тусовочный спот Arka с диско-коктейлями на манговой комбуче и тамариндовой содовой: по выходным открыт до утра, за диджейский пульт встают резиденты Gazgolder и Burning Man.
Perfect Bars Team
Иван Ляшук, Владимир Николаев
Идеологи Perfect Bars Team Иван Ляшук и Владимир Николаев пришли в профессию школьниками по объявлению в газете «Из рук в руки». Познакомились за стойкой бара «Цветочки» на Рубинштейна, а через пару лет возглавили его – и понеслось! В «Полутора комнатах» Николаев и Ляшук первыми запустили нейроподход в миксологии, превратили бар в лабораторию и решили экспериментировать с perfect serve (когда к каждому напитку полагается своя органолептически подобранная закуска). Сейчас под брендом Perfect Bars Team работают еще и вымышленная изакая будущего — киберпанк-лапшичная Ultramen!, микс английского паба и немецкого арт-лофта Oy! с мастерской мартини и устрицами и каталанское коктейльное бистро Ruc’s Heaven с собственными вермутами и колбасками бутифарра.
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